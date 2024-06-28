Истории успеха в цифровом мире начинаются с «RoboTechnoGirls»

В Астане начал работать востребованный проект «RoboTechnoGirls», который ориентирован на сокращение гендерных стереотипов в IT-отрасли и привлечение к цифровой действительности прекрасной половины

Фото: Раухат Аркулов

В столичной компании «Роботек» уже открыта летняя школа, в которой более ста девочек бесплатно получат первые знания по программированию и конструированию, приобщатся к информационным технологиям, робототехнике, инженерии, искусственному интеллекту.

«RoboTechnoGirls» поможет разрушить гендерные стереотипы и вдохновит девочек на интерес к STEM-образованию и IT-отрасли в целом. Миссия проекта абсолютно соответствует миссии нашей компании в том, чтобы дети сделали первый шаг в будущее», – уверен генеральный директор «Роботек» Санжар Шалкарбеков.

Меморандум о создании уникального проекта «RoboTechnoGirls» был подписан некоммерческой организацией «TechnoWomen Asia» и «Роботеком», которые в равной степени заинтересованы в подключении к цифровой действительности прекрасной половины.

«Уже сегодня в стране разрушаются стереотипные представления о том, что промышленность – сугубо мужской приоритет, на самом деле сейчас условно слабая половина освоила сложные технологические процессы и дружбу с искусственным интеллектом, внедряет креативные инженерные решения, удивляет мир новыми стандартами», – вдохновила участниц проекта и их родителей президент «Agromash Holding» Динара Шукижанова.

В составе казахстанских команд девочки успешно представляют страну на самых престижных мировых турнирах по робототехнике.

«На международном чемпионате «RobotekGrandTournament», который прошел в мае в Астане, на пьедестал почета поднялись сразу несколько команд девочек. И сам маскот нашей компании, впервые представленный на «RobotekGrandTournament», придумала Дильназ Нургалиева из Уральска. Символично, что победила в республиканском конкурсе на самый креативный эскиз и создала уникальный талисман удачи именно девочка, прочувствовавшая смысл робототехники», – отметил Санжар Шалкарбеков.

В программе «RoboTechnoGirls» – множество тематических встреч с самыми известными лидерами казахстанской IT-отрасли, на которых будут представленные востребованные профессии завтрашнего дня. Уже сегодня участницы проекта намерены осваивать веб-аналитику, datascience, системы кибербезопасности и другие глобальные компетенции.

Сейчас планируется дальнейшее масштабирование уникального проекта во всех регионах. Большой интерес «RoboTechnoGirls» вызвал среди зарубежных партнеров «Роботека», которые уже успешно внедряют в своих странах казахстанские интеллектуальные технологии, все они также настроены на сокращение гендерных разрывов и в спортивной робототехнике, и реальной цифровой действительности.

«Robotek» – известная в стране и мире, одна из самых успешных отечественных компаний в области STEM-образования. В ноябре 2023 года «Robotek» добился триумфального достижения на World RobotOlympiad в Панаме, когда сразу две команды поднялись на пьедестал почета. На полях WRO закрепил стратегическое партнерство с известным в США центром образовательных услуг в области STEM «Chasewood Learning», средней школой Синтая №19 из китайского Хэбэя, азербайджанской инженерной академией робототехники «AREA».

В мае в Астане под казахстанским шаныраком объединились лучшие робототехники тюркоязычных стран. В рамках глобальной инициативы «TurkTime!» подписаны Меморандумы о сотрудничестве с продвинутыми командами президентского лицея «Акылман» (Чолпон-Ата), международной сети «Сапат» (Бишкек), образовательного комплекса «Seytek STEM» (Токмак), узбекских образовательных центров «SteamLand» и «Roboschool» из Ташкента и Чирчика, а также таджикской «Лиги роботов».