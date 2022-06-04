История одной симфонии повторилась спустя 250 лет в столице Казахстана

Концертный оркестр Берлина устроил музыкальную забастовку в столице Казахстана. Это произошло на Международном фестивале «Астана кештері». Во время исполнения знаменитой «Прощальной» симфонии Гайдна все 20 музыкантов оркестра один за другим, не доиграв произведение, покинули зал, точь в точь повторив историю произведения как в 1772 году. 250 лет назад при исполнии этой симфонии все музыканты ушли со сцены, завуалировав так свою просьбу князю об отпуске.

Стоит отметить, что знаменитый коллектив выступил в столице Казахстана впервые. Безупречное мастерство оркестра доставило публике наивысшее удовольствие. Выступления Концертного оркестра Берлина – это всегда большое событие в мировом музыкальном пространстве.

Вместе с оркестром на сцене блистали именитые музыканты Нарек Ахназарян и Вадим Холоденко, что стало настоящей сенсацией для ценителей высокого искусства.

2 июня громких аплодисментов столичных зрителей был удостоен известный виолончелист, заслуженный артист Республики Армении Нарек Ахназарян. В исполнении музыканта прозвучал Концерт №1 для виолончели со скрипкой Й. Гайдна. Нарек Ахназарян отметил особую атмосферу фестиваля. «Я музицировал со многими известнейшими оркестрами мира, но с Концертным оркестром Берлина я выступил сегодня впервые. Для меня «Астана кештері» стал настоящим открытием. Фестиваль способствует популяризации культурной жизни столицы Казахстана, делая ее центром объединения мировых культур», - поделился музыкант.

Впервые в Казахстане в рамках фестиваля «Астана кештерi» выступил один из самых востребованных пианистов современности Вадим Холоденко. Он завоевал репутацию одного из наиболее динамичных и технически одаренных музыкантов. Пианист выступает по всему миру с ведущими оркестрами, концертирует с такими знаменитыми дирижерами, как Теодор Курентзис, Луи Лангре, Пинхас Цукерман, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Валерий Гергиев, Кадзуки Ямада. Долгожданное выступление музыканта состоялось 3 июня на сцене «Астана балет». В этот вечер пианист блестяще исполнил Концерт для фортепиано с оркестром №23 Моцарта. «На фестиваль приехали замечательные музыканты. Очень приятное камерное музицирование сегодня состоялось совместно с Концертным оркестром Берлина», - отметил пианист и пожелал процветания фестивалю «Астана кештері» За дирижерским пультом на двух концертах выступил Фаусто Фунгароли.

Напомним, что в рамках фестиваля «Астана кештерi» уже прошло 3 концерта, которые безвозмездно подарили зрителям встречи с выдающимися казахстанскими и зарубежными исполнителями. Заключительный гала-концерт состоится 4 июня в 18:00 часов и представит публике золотые хиты рока в исполнении симфонического оркестра под управлением Роберто Молинелли (Италия). Билеты на концерт распространяются бесплатно по тел. +77758990712.

Фестиваль «Астана кештерi», ставший уже доброй традицией в культурной жизни страны, объединяет самые разнообразные жанры музыкального искусства и дает уникальную возможность самой широкой аудитории приобщиться к лучшим образцам мировой культуры.