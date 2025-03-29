История с тремя карагачами

Колонка обозревателя
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Юлия Пулина

У дороги на самой оживленной жезказганской улице росли три дерева. А недавно горожане с удивлением наблюдали, как сотрудники неопознанной организации деловито спилили их и увезли в неизвестном направлении.

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Не то чтобы новость дня. Но к зеленым насаждениям жезказганцы относятся с пиететом, как никак от пыли и газов защита. Начали задавать вопросы. И оказалось, что городской акимат не в курсе происходящего. Результатом стало заявление в полицию с просьбой найти злоумышленников. Благо, что на близлежащих магазинах видеокамеры установлены. Установили и «вредителя»: им оказался владелец аптеки, напротив которой эти деревья росли.

Его, конечно, обещают наказать согласно закону. Причин аптекарь, правда, не назвал, да никто и не спрашивал. Впрочем, довелось мне проезжать мимо на автомобиле, и стало очевидно, что теперь вывеска аптеки очень хорошо просмат­ривается со всех сторон. Но сейчас речь не о причинах, а о другом: откуда столько смелости, чтобы среди бела дня оставить пеньки от нескольких деревьев, не имея разрешения местных властей?

Президент страны призывает казахстанцев сажать деревья и сам ежегодно принимает участие в экоакциях. Казахстанцы эту идею горячо поддерживают, но, оказывается, есть люди, которые имеют иное мнение и даже возможности в виде рабочей силы и спецтехники.

Надо отметить, что у нас довольно сложный регион, и не только в плане климата. Испокон веков здесь была степь, а карагачи, клены и другие деревья были завезены и рассажены, чтобы создать зеленый пояс и защиту от выбросов построенных в середине прошлого века промышленных предприятий.

Когда-то это понимали и усиленно озеленяли регион: разбивали парки и аллеи, создавали лесополосы вдоль автотрасс, сажали цветы в центре города. Увы, количество выбросов в атмосферу не сокращается: растет число автомобилей на дорогах города, а с ним и обьемов выхлопных газов. А вот с деревьями и кустарниками ситуация сложнее.

Понадобилась всего пара десятилетий, чтобы зеленый фонд Жезказгана ощутимо сократился, в первую очередь из-за серьезных проблем с поливной водой – перебоями в ее подаче, а то и отсутствием. Жезказганцы немало сокрушались и плакали над сохнущими соснами и гибнущими карагачами. Не удивительно, что спиленные деревья в центре города вызвали общественный резонанс: то есть народ бдительно отслеживает судьбу пусть не каждого дерева, но большинст­ва. В данном конкретном случае виновника выявили за пару дней, только вот деревья уже не вернешь.

Конечно, старожилы мечтают о том, чтобы Жезказган вновь стал зеленым. За последние несколько лет понемногу стала выправляться ситуация с поливными сетями, озеленением Жезказгана озаботились не только рабочие коллективы, но и молодежь, и сами жители. Люди стараются, кто-то даже тратит свои средства на покупку саженцев, придумывая ботанические хитрости, чтобы в случае отсутствия полива у деревца была подпитка.

Остается надеяться, что все причастные к незаконному спилу деревьев получат соответствующее наказание, чтобы впредь было неповадно. Ну а бдительные жезказганцы обе­щают строго следить и за старым зеленым фондом города, и за новыми насаждениями.

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#штраф #экология #деревья #Жезказган #озеленение #сруб

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