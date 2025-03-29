У дороги на самой оживленной жезказганской улице росли три дерева. А недавно горожане с удивлением наблюдали, как сотрудники неопознанной организации деловито спилили их и увезли в неизвестном направлении.
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Туркестан получил статус Города ремесленников
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Четкий алгоритм действий против паники
Большая удача, если сохранился медальон
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Намечены практические шаги по реализации договоренностей
Здесь вам не равнина – здесь климат иной…
В деле развития региона нужен особый подход
С почтением к наследию Абая
Наполню красотой свой уголок планеты
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия»
У МЧС появился новый самолет
Ставка на справедливость и доверие
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В рамках индустриальных приоритетов необходимо развивать глубокую переработку
«Душа поэта открыта всем...»
Как исчезает Белый город
Двое детей погибли при крушении прогулочного батискафа в Египте
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
Так звучит дружба
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
В США закрыли Минобразования
Строительство нового завода стоимостью $1,35 млрд стартовало в РК
Кипит казан в школьном дворе
«Цифровое общество» защитит персональные данные
Высокогорный каток «Медеу» закроют на ремонт
Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента Ирландии
В Турции ширятся протесты против задержания мэра Стамбула
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна
Пожар произошел в пассажирском поезде на участке Астана – Караганда
Давай, малыш, вперед!
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге