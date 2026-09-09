Истоки национальной памяти

Экспозиция стала своеобразной данью памяти человеку, чье имя неразрывно связано с возрождением национальной культуры, сохранением исторического наследия и возвращением обществу духовных ценностей, на протяжении долгого времени вынужденно остававшихся в тени. Ее главная цель – познакомить читателей с жизнью, научной и общественной деятельностью Узбекали Джанибекова.

Труды ученого сыграли большую роль в популяризации творческого наследия представителей национальной интеллигенции. Он высту­пал за объективное осмыс­ление отечественной истории, стремился восстановить историчес­кую справедливость и донести до молодого поколения имена выдающихся деятелей казахской культуры, науки и литературы.

Экспонаты выставки позволяют проследить основные направления научного и творческого поиска Узбекали Джанибекова. Вниманию посетителей НАБ РК представлены его книги и статьи, посвященные истории, этнографии, культуре, нацио­нальному декоративно-прикладному искусству. Среди них – «Культура казахского народного ремесла», «Эхо…», «Уроки судьбы», «Отзвук», «На перепутье», «Казахская одежда», «Древний Отырар», «Караван времени», «Жил, оглядываясь назад и вперед» и другие труды.

Каждое из представленных изданий дает возможность глубже понять круг интересов ученого, его отношение к истории и культуре родного народа. В его работах фундаментальный научный подход органично сочетается с глубоким уважением к национальным традициям. Узбекали Джанибеков стремился показать духовную ценность народной культуры, связь поколений и необходимость бережного отношения к наследию предков.

Особый интерес представляют исследования, посвященные казахской национальной одежде, народным ремеслам и древним культурным цент­рам нашей страны. Эти труды имеют значение как для специалис­тов – историков, этнографов, искусствоведов, музейных работников, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой Казахстана.

Интерес к научному наследию Узбекали Джанибекова неслучаен. В современных условиях сохранение национальной идентичности, исторической памяти и культурных традиций становится главной ценностью духовного развития страны. Обращение к трудам выдающегося ученого помогает увидеть, насколько богатым и самобытным является культурное наследие казахского народа и почему его сохранение является общей задачей нескольких поколений.