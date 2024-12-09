Итоги года: 6 млн внутренних туристов и доходы в 224 млрд тенге укрепили туризм Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 9 месяцев количество внутренних туристов увеличилось на 562 тыс., достигнув отметки 6 млн человек. Приток иностранных посетителей составил 11,5 млн человек, что почти вдвое больше показателей аналогичного периода 2023 года. Из них 969 тыс. иностранных туристов остановились в местах размещения. Данные показатели свидетельствуют об эффективности принимаемых мер и возрастающем интересе к Казахстану как к туристскому направлению.

Экономические показатели отрасли также показывают существенный рост. Совокупный доход объектов размещения вырос на 27%, составив 224 млрд тенге. Количество объектов размещения увеличилось на 306 единицы, до 4 315, а их вместимость возросла на 18 тыс. койко-мест, достигнув 226 тыс. Это позволяет Казахстану значительно повысить готовность к приему как внутренних, так и международных туристов.

Инвестиции в туристическую отрасль продолжают стремительно расти. За 10 месяцев 2024 года их объем увеличился на 33,6%, составив 668,1 миллиарда тенге. Среди ключевых проектов — «Туристский район Астаны», с предварительной стоимостью 194 миллиарда тенге, который создаст около 2 тысяч рабочих мест и будет генерировать 10 миллиардов тенге налоговых отчислений ежегодно после выхода на полную мощность. Завершение проекта запланировано на 2026 год.

Второй проект — Каспийская ривьера в Мангистауской области, где состоялся крупный международный форум по туризму с участием премьер-министра РК. Проект представляет собой комплексное освоение территории «Теплого пляжа» в рамках нескольких инициатив — пляжный курорт, гольф-отель, комплекс вилл, аквапарк и развлекательный центр. Общая оценочная стоимость проекта составляет 137,4 млрд тенге, а планируемые сроки реализации — 2024-2026 годы.

Усиливается государственная поддержка туристической отрасли. В этом году объем одобренных заявок на государственную поддержку увеличился в 3 раза. Только за 2024 год на 37 туристских объектов и 6 туравтобусов было одобрено 2,1 млрд тенге.

Особое внимание уделено международному сотрудничеству. Важным шагом для продвижения Казахстана стало объявление 2024 года Годом казахстанского туризма в Китае. В крупнейших городах КНР были проведены более 30 мероприятий.

18 ноября Казахстан ввел Neo Nomad Visa для «цифровых» кочевников, что делает страну привлекательной для нового поколения путешественников, работающих удаленно. Прогресс также отражается в международных рейтингах: Казахстан поднялся на 52 место из 119 стран, улучшив свои позиции с 80 места в 2019 году.

Проведение 5-х Всемирных игр кочевников в Астане стало важным событием на международной арене. Игры объединили 2 700 участников из 89 стран. Реконструкция спортивных объекты, как «Астана-Арена» и ипподром «Казанат», улучшили инфраструктуру города.

Казахстан также был отмечен наградами за развитие сельского туризма: село Саты получило награду Best Tourism Village Award, а проект из Катон-Карагайского района занял третье место на ITB Berlin 2024.

До конца 2024 года планируется завершение 119 инвестиционных проектов общей стоимостью 120,4 млрд тенге, что создаст 1 319 рабочих мест. Среди ключевых инициатив — строительство отеля «Medina Palace» в Туркестане и модернизация санатория «Аксу-Жабаглы» с добавлением новых гостиничных объектов.

Туризм в регионах: рост, инвестиции и развитие инфраструктуры

Глубоковский район, ВКО

Особое внимание уделяется развитию агротуризма, который обеспечит дополнительную занятость для 10 тыс. сельских жителей через создание глэмпингов и гостевых домов. Планируется обновление системы классификации гостиниц и расширение полномочий местных исполнительных органов для развития инфраструктуры на территориях национальных парков.

Акмолинская область

Туристский поток в регион по итогам 9 месяцев достиг более 1 млн туристов, в т.ч 404,7 тыс.человек обслуженных местами размещения. Курортную зону Бурабай посетило 932 тыс.человек. Налоговые поступления в бюджет от отрасли туризма составили 3,1 млрд тенге, рост составил 30%. По итогам 10 месяцев т.г. объем инвестиции в основной капитал составил 23,1 млрд тенге.

Алматинская область

Количество туристов за 9 месяцев 2024 года составило 384,1 тыс. человек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года (322,3 тыс. человек). Популярностью среди туристов пользуются государственные национальные природные парки региона «Іле-Алатау», «Көлсай көлдері», «Шарын». По итогам 10 месяцев т.г. объем инвестиции в основной капитал составил 24,4 млрд тенге.

Алматинская область активно развивает свой уникальный горный кластер, ставший одним из ключевых направлений в туристической стратегии Казахстана. В рамках утвержденной Концепции развития туристской отрасли на 2023-2029 годы разрабатывается комплексный план, который охватывает создание и модернизацию горнолыжных баз от живописного ущелья Тургень до ущелья Каскелен. Этот проект нацелен на формирование современной и востребованной инфраструктуры для горного отдыха, а также на создание новых точек притяжения, способных укрепить статус Алматинского региона как центра туризма международного уровня.

Город Алматы

По итогам 9 мес. 2024 года общее количество туристов выросло на 14% (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) и достигло 1,7 млн человек. Число иностранных туристов выросло на 24%, достигнув 507,5 тыс. человек. Количество внутренних туристов составило 1,2 млн человек, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост туристского потока сопровождается увеличением инвестиций в основной капитал. За 10 месяцев 2024 года привлечено 86,6 млрд тенге инвестиций с ростом на 29,3%. Налоговые поступления от туризма составили 76,9 млрд тенге, что в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В сфере туризма города заняты 83,1 тыс. человек.

В 2024 году за счет частных средств в Алматы были открыты 25 объектов туризма, из них 15 гостиниц, 4 глэмпинга, 4 хостела и 2 гостевых дома. Также за счет частных инвестиций к 2027 году планируется завершение 30 проектов по строительству гостиниц на сумму 339,5 млрд тенге и строительство 29 туристских объектов на сумму 125 млрд тенге.

Западно-Казахстанская область

Наблюдается увеличение количества посетителей въездного и внутреннего туризма на 18% по сравнению с 9 месяцами 2023 года. На 2024-2026 годы сформирован пул 14 проектов в сфере туризма общей стоимостью 25 млрд тенге. Объем инвестиций в отрасль туризма по итогам 10 месяцев составил 14,5 млрд тенге, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Область Жетісу

В целом развитие сферы туризма в регионе основано на потенциале 5 ключевых дестинаций: озера Алаколь и Балхаш, национальные парки «Алтын-Емел» и «Жонгар-Алатау», а также горный массив Жонгарского Алатау.

За 9 месяцев 2024 году объекты туризма посетили более 253 тыс. человек, что больше на 15% аналогичного периода 2023 года. Объем инвестиции в основной капитал за 10 мес. составил 9,4 млрд тенге.

Завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Ушарал, обеспечено асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог «Талдыкорган-Ушарал» (313,5 км), запущен скоростной поезд «Тальго».

Карагандинская область

По итогам 9 месяцев 2024 года в отрасли туризма объем оказанных услуг составил 7 млрд тенге или 75% к показателю аналогичного периода прошлого года. Инвестиции в отрасль составили 17,4 млрд тенге.

С начала года введены в строй 7 инвестиционных проектов на сумму 4,1 млрд тенге с созданием 23 рабочих мест.

В 2025-2027 годы в сфере туризма также планируется реализация крупных инфраструктурных проектов: завершение благоустройства набережной зоны городской пляжа г. Балхаш и завершение работ по реконструкции аэропорта г. Балхаш.

Кызылординская область

За 9 месяцев регион принял 116,6 тыс. туристов. Объем инвестиций в отрасль туризма по итогам 10 месяцев т.г. – 26,1 млрд тенге, что на 40,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мангистауская область

По официальным данным за январь-сентябрь 2024 года регион посетили 367,4 тыс. туристов, что на 13% больше, чем в предыдущем периоде. Общая стоимость оказанных туристических услуг в регионе достигла 15,2 млрд тенге, увеличившись на 34,7%. Объем инвестиций в отрасль туризма по итогам 10 месяцев т.г. – 6,6 млрд тенге, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2024 году запущено 3 проекта с общими инвестициями 8,5 млрд тенге, что позволило создать 80 рабочих мест.

В период 2025-2027 гг. планируется реализация 11 проектов с созданием порядка 500 рабочих мест на общую сумму 100 млрд тенге. Местными исполнительными органами совместно с Министерством туризма и спорта разрабатывается мастер-план по развитию туристической зоны Кендерли.

Область Улытау

За 9 месяцев 2024 года количество туристов, обслуженных в местах размещения составило более 21,2 тыс. человек, в том числе иностранных туристов более 732 человека. Оказанные услуги местами размещения составило свыше 497,9 млн тенге с ростом на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем инвестиций в отрасль туризма по итогам 10 месяцев т.г. – 2 млрд тенге, что на 50,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запущены 3 гостиничных комплекса на сумму 1 млрд тенге. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию двух гостиниц общей стоимостью 1,5 млрд тенге, установка легкой инфраструктуры и полевой навигации по историческим местам. За счет частных инвестиций в 2025 году также предусмотрены работы по благоустройству территории ручья Тасбулак и строительству автотрассы от г. Сатпаев до комплекса Жошы хан и Домбаул стоимостью 12,5 млрд тенге.

Казахстан продолжает формировать свой имидж как одного из самых привлекательных направлений для путешествий, сочетая богатое культурное наследие, природное разнообразие и современные инфраструктурные решения.