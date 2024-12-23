Итоги года экологической акции «Таза Қазақстан» подвели в правительстве

Таза Казахстан , Экология , Итоги года
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Редакция сайта PrimeMinister.kz продолжает серию публикаций об итогах развития Казахстана в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева с апреля текущего года стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Мероприятие направлено на улучшение экологической ситуации в стране, повышение уровня экологической культуры населения и привлечение граждан к вопросам защиты окружающей среды. Акция охватила все регионы страны, заложив основу для устойчивого экологического будущего.

С марта по ноябрь текущего года акция объединила более 5,83 миллиона человек, что составляет значительную часть населения страны. В рамках мероприятий проведены массовые субботники, в ходе которых собрано свыше 1,159 тысячи тонн мусора и высажено более 1,609 тысячи деревьев. Активная работа велась как на уровне государственных структур, так и среди общественности, включая волонтеров и частные организации.

Борьба с несанкционированными свалками и загрязнением воздуха

В рамках акции «Таза Қазақстан» проводились рейды по выявлению несанкционированных свалок. Совместно с территориальными департаментами экологии и местными органами власти были ликвидированы многочисленные свалки.

В ходе рейдов «Чистый воздух» проверено 482 автомобиля, выявлено 105 нарушений экологических стандартов. В отношении 96 водителей применены меры административного характера в виде штрафов и предупреждений. Эти меры подчеркнули важность соблюдения экологических норм и повысили ответственность участников дорожного движения.

Цифровая поддержка экологии

Особым достижением проекта стало создание цифровой платформы @TazaQazBot, предоставляющей гражданам возможность сообщать о проблемах в области экологии и участвовать в их решении. Таким образом, за год через чат-бот было подано 7 929 заявок. Из них выполнено – 7 061 заявок, на исполнении – 168 заявок, в обработке – 23 заявок и отменено – 674 заявок.Среди них наиболее частые обращения: уборка территорий – 2 142 заявки, вывоз бытового мусора – 668 заявок, благоустройство улиц – 648 заявок, ремонт дорог – 595 заявок. Среди регионов лидирует Алматы – 2 014 заявок. Затем следует Астана – 1 587 заявок. На третьем месте расположилась Карагандинская область – 757 заявок. Чат-бот стал эффективным инструментом для диалога между гражданами и государством, способствуя оперативному решению экологических проблем.

Концепция развития экологической культуры населения

Для закрепления достигнутых результатов и формирования экологического сознания на длительную перспективу утверждена «Концепция развития экологической культуры населения на 2024–2029 годы». Этот документ определяет ключевые направления экологической политики.

Одним из приоритетов Концепции стало привлечение молодежи к экологическим проектам. В течение года проведены лекции, эко-часы и экскурсии в экологические лаборатории. Таким образом, в этом году более 90 тысяч волонтеров приняли участие в акциях по благоустройству и озеленению.

Для повышения экологической осведомленности населения ведется работа по освещению тем переработки отходов, мониторинга загрязнений, проведению конкурсов по благоустройству и развитию эковолонтерства.

Ключевым направлением Концепции также является создание условий для активного участия граждан. Особое внимание уделено развитию цифровых платформ, таких как @TazaQazBot, которые уже доказали свою эффективность. Также усиливается контроль за соблюдением экологических норм и внедрением экологических стандартов.

Кроме того, на следующий год запланировано укрепление работы стабилизационных фондов для создания устойчивой системы экологического управления. Планируется провести масштабные республиканские акции по озеленению и благоустройству территорий.

Также будут усилены межведомственные взаимодействия для снижения выбросов и контроля за экологическими стандартами. Предусмотрено развитие программ экопросвещения для населения, включая цифровые технологии и медиаресурсы.

Инициатива «Таза Қазақстан» выходит за рамки мероприятий по уборке территорий. Это движение за экологически осознанный образ жизни, объединяющее усилия граждан, бизнеса, государственных структур и общественных организаций.

Благодаря комплексным мерам и внедрению инновационных технологий Казахстан делает важные шаги на пути к экологическому благополучию, устойчивому развитию и созданию комфортной среды для будущих поколений.

#акция #экология #итоги года #Таза Қазақстан

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