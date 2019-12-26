Итоги года на высшем уровне

За неделю до окончания года пресс-секретарь Президента РК Берик Уали провел брифинг, на котором подвел итоги деятельности Касым-Жомарта Токаева­ с момента его вступления в должность Главы государства.

– Завершающийся год был отмечен рядом знаменательных событий, которые останутся в истории страны. Преж­де всего Первый Президент ­Казахстана – Елбасы Нурсултан­ Назарбаев,­ внесший большой вклад в становление и развитие суверенного государства, передал бразды правления Касым-Жомарту Токаеву. Особым событием в политической жизни страны стали последовавшие за этим президентские выборы. Передача власти и выборная кампания были осуществлены в полном соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

Касым-Жомарт Кемелевич после принесения присяги народу Казахстана незамедлительно приступил к работе в качестве нового Главы государства. Он посетил все регионы страны, ознакомился с социально-экономическим положением казахстанцев. Было проведено множество международных встреч, зарубежных визитов и важных переговоров, – сказал Берик Уали.

По словам пресс-секретаря, Президент за 9 месяцев текущего года в ходе своих поездок проделал путь в 112 796 км и провел в пути 181 час 36 минут. За этот период Глава государства совершил 25 рабочих поез­док в регионы Казахстана. Зарубежных визитов состоя­лось 12: три государственных – в Узбекистан, Китай и Кыргызстан, два официальных – в Россию и Германию, а также 7 рабочих – 2 в Россию, США, Кыргызстан, Таджикистан,­ Туркменистан и Армению.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в 9 международных мероприятиях – это сессия Генеральной Ассамблеи ООН, саммиты Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации Договора о коллективной безопасности, два заседания Высшего евразийского экономического совета, встреча глав государств СНГ, заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», Форум приграничного сотрудничества Казахстана и России.

Было проведено около 100 международных встреч, на которых осуждались вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, укрепления межгосударственных связей и взаимовыгодного сотрудничества. Состоялся 31 телефонный разговор с лидерами иностранных государств. Президент принял верительные грамоты от 23 иностранных послов и назначил 30 послов Казахстана в зарубежных государствах. Кроме того, дипломатические миссии Казахстана в 6 государствах были реорганизованы в полноценные посольства.

С 20 марта Глава государства подписал 45 законов, 226 указов и 68 распоряжений. А 2 сентября Президент Касым-­Жомарт Токаев впервые выступил с Посланием к народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Пресс-секретарь отметил, что с 1 августа в отдел по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК поступило 15 669 обращений граждан, из которых 4 025 – в Виртуальную приемную Президента. На каждое из них были даны своевременные и исчерпываю­щие ответы.

Также Берик Уали подчерк­нул, что Касым-Жомарт Токаев активно реализует концепцию «слышащего государства» и предпринимает инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. В частности, был создан Национальный совет общественного доверия, и уже прошли два его заседания с участием Главы государства. На состоявшейся 20 декабря встрече Нацсовета приняты решения по ряду актуальных для общества вопросов на основе рекомендаций членов совета.

Берик Уали также напомнил, что Президентом был реализован ряд важных мероприятий в рамках инициативы Елбасы по проведению Года молодежи. В частности, в текущем году по поручению Главы государства формируется Президентский кадровый резерв, в который вошли лучшие молодые люди, прошедшие серьезный отбор. А 10 декабря текущего года Касым-Жомарт Токаев принял участие в закрытии Года молодежи и официально объявил о начале Года волонтера.

– Среди решений, принятых Касым-Жомартом Кемелевичем после вступления в должность Президента Казахстана, особое место занимает Указ об оказании социальной поддержки казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Данный документ, подписанный в июне, предусматривает беспрецедентные меры социальной помощи. Государство погасило малообеспеченным гражданам основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. Эта мера затронула около полумиллиона граж­дан, – напомнил Берик Уали.

Кроме того, пресс-секретарь Главы государства отдельно упомянул о том, что по поручению Президента успешно осуществлены операция «Жусан», в ходе которой из зоны конфликта в Сирии возвращены наши соотечественники, а также гуманитарная операция по эвакуации 14 казахстанских детей из Ирака.

– Открытость и готовность взаимодействовать с «четвертой властью» – важная особенность политического стиля Касым-Жомарта Кемелевича, – также отметил пресс-секретарь Президента.

С марта 2019 года Президент Казахстана дал 16 интервью отечественным и зарубежным средствам массовой информации, в том числе казахстанским республиканским газетам «Еgemen Qazagstan» и «Айқын», российским изданиям «Коммерсант», «Российская газета», телеканалу «Россия», Национальному информационному агентству Узбекистана «УзА», американской телепрограмме White House Chronicle, газете Wall Street Journal, израильскому изданию Israel Hayom, телеканалу Euronews, американскому агентству Bloomberg, китайскому телеканалу CCTV, немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, французскому журналу L’Essentiel des Relations Internationale и другим. Кроме того, 10 сентября Глава государства опубликовал статью «Казахстан продолжит продвижение диалога и сотрудничества» в американской газете The Hill.

Касым-Жомарт Токаев известен также как активный пользователь социальных сетей. Как отметил Берик Уали, аккаунт в Twitter Президент РК ведет с 2011 года, и в нынешнем году он опубликовал в этой соцсети 862 твита на казахском, русском, английском языках, касающихся актуальных проблем страны, различных событий в обществе. В апреле текущего года Глава государства также открыл аккаунт в Instagram, у которого на данный момент уже более 950 тыс. подписчиков.

– Все это свидетельствует о том, что график работы Президента был очень плотным. Успехи, достигнутые в этом году, – результат солидарной работы всего нашего народа, – резюмировал пресс-сек­ретарь Главы государства.

В завершение встречи Берик Уали вручил Благодарственные письма Президента Казахстана работникам СМИ и блогерам, принявшим активное участие в освещении государственной политики и деятельности Главы государства.

Как напомнил Берик Уали, за 9 месяцев Глава государства провел 8 брифингов совместно с зарубежными лидерами (президентами России, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, Венгрии, Швейцарии, Южной Кореи и председателем Европейского совета). Дал 3 пресс-конференции для представителей СМИ (на избирательном участке в день голосования, по результатам президентских выборов, а также по итогам визита в Германию совместно с канцлером Ангелой Меркель).