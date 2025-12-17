Лидерами роста стали регионы зерносеющего пояса
По поручению Главы государства Правительство продолжает системную работу по насыщению внутреннего рынка качественной продукцией. Ключевым достижением года стал сбор рекордного урожая зерновых второй год подряд – порядка 27 млн тонн. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz
По информации Минсельхоза, в целом за 11 месяцев агропромышленный комплекс показал рост на 6,1%. Основной вклад внесло растениеводство (+7,6%), животноводство выросло на 3,5%. Также увеличилось производство социально значимых продуктов: молока (+5%), мяса (+3%) и яиц (+1,5%).
Лидерами роста стали регионы зерносеющего пояса: Акмолинская (15,7%), Костанайская (15,4%) и Северо-Казахстанская (10,5%) области.
«Сельское хозяйство вошло в фазу активного сезонного роста. Благоприятные погодные условия и своевременная господдержка позволили нашим аграриям второй год подряд обеспечить рекордный сбор урожая. Это создает прочную базу для развития переработки и наращивания экспортного потенциала страны», – подчеркнул Серик Жумангарин.
Напомним, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства ранее сообщил, что практика раннего финансирования весенне-полевых работ в Казахстане продолжена. Он отметил, что по итогам вегетационного периода впервые было внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений или 56% от научно-обоснованной потребности. Доля элитных семян увеличилась с 9,5% до 11,5% при плане 10,5%.