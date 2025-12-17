Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, пресс-служба Правительства

По поручению Главы государства Правительство продолжает системную работу по насыщению внутреннего рынка качественной продукцией. Ключевым достижением года стал сбор рекордного урожая зерновых второй год подряд – порядка 27 млн тонн. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz



По информации Минсельхоза, в целом за 11 месяцев агропромышленный комплекс показал рост на 6,1%. Основной вклад внесло растениеводство (+7,6%), животноводство выросло на 3,5%. Также увеличилось производство социально значимых продуктов: молока (+5%), мяса (+3%) и яиц (+1,5%).



Лидерами роста стали регионы зерносеющего пояса: Акмолинская (15,7%), Костанайская (15,4%) и Северо-Казахстанская (10,5%) области.

«Сельское хозяйство вошло в фазу активного сезонного роста. Благоприятные погодные условия и своевременная господдержка позволили нашим аграриям второй год подряд обеспечить рекордный сбор урожая. Это создает прочную базу для развития переработки и наращивания экспортного потенциала страны», – подчеркнул Серик Жумангарин.

Напомним, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства ранее сообщил, что практика раннего финансирования весенне-полевых работ в Казахстане продолжена. Он отметил, что по итогам вегетационного периода впервые было внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений или 56% от научно-обоснованной потребности. Доля элитных семян увеличилась с 9,5% до 11,5% при плане 10,5%.