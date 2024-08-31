Итоги Олимпиады: глава отраслевого министерства отправлен в отставку

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Министр туризма и спорта Казахстана отправлен в отставку, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

«Указом главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич освобожден от должности Министра туризма и спорта Республики Казахстан», сообщает Акорда.

Напомним, что на минувших Олимпийских играх Казахстан завоевал всего одну золотую медаль.

Ермек Маржикпаев – уроженец Целинограда. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт (учитель истории), университет «Туран» (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).

#олимпиада #отставка #Ермек Маржикпаев

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Итоги Олимпиады: глава отраслевого министерства отправлен в отставку
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