Итоги Олимпиады: глава отраслевого министерства отправлен в отставку
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Министр туризма и спорта Казахстана отправлен в отставку, передает Kazpravda.kz
«Указом главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич освобожден от должности Министра туризма и спорта Республики Казахстан», сообщает Акорда.
Напомним, что на минувших Олимпийских играх Казахстан завоевал всего одну золотую медаль.
Ермек Маржикпаев – уроженец Целинограда. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт (учитель истории), университет «Туран» (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).