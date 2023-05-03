Из Астаны и Алматы можно будет чаще летать в Абу-Даби

Количество рейсов увеличится между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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С 1 июля 2023 года низкобюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi планирует увеличить количество регулярных пассажирских рейсов между городами Астана и Абу-Даби с 3 до 5 раз в неделю (вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье).

Кроме того, с 4 августа авиаперевозчик будет летать по маршруту Алматы – Абу-Даби ежедневно, тогда как сейчас 5 раз в неделю.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus 320 и Airbus 321.

В КГА отметили, что увеличение частоты рейсов между Казахстаном и ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также увеличению конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты.