Из состояния клинической смерти вывел карагандинца участковый

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прибывший на вызов участковый спас сельчанина в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

6 декабря около 13:00 участковому инспектору полиции УП Бухар-Жырауского района Карагандинской области Есканату Базылову позвонила жительница одного из населенных пунктов и пожаловалась на пьяного супруга, устроившего семейный скандал. Через несколько минут полицейский уже был на месте.

На данном земельном участке расположены 2 дома, огороженные одним забором. Одно строение используется как жилье, а второе – в качестве подсобки, где есть мастерская, своего рода склад для хранения вещей, материалов, словом, рабочая площадь.

«Сам дебошир – 45-летний мужчина – ничего отрицать не стал, и я начал оформлять административный протокол и другие материалы. Через некоторое время глава семьи вышел, сославшись на то, что ему нужно переодеться. В окно увидел, как он зашел во второй дом. Проходит 5-6 минут, забегает 13-летняя дочь этой семейной пары и кричит: «Папа повесился!»

Забегаю, мужчина полусидит у дверей с петлей на шее и не подает никаких признаков жизни. Оказалось, предварительно он в косяк двери забил отвертку, привязал к ней веревку и совершил суицид. Потрогал пульс – вообще не бьется. Попытался расширить петлю, чтобы не давила на горло, но не получилось, тогда выбил отвертку.

После этого положил мужчину на пол, стал делать ему массаж сердца. Через 3 минуты он стал приходить в себя – зашевелился, открыл глаза, но говорить не мог. Вызвал местного фельдшера, потом на служебной машине отвез сельчанина в медицинское учреждение», – рассказал Есканат Базылов.

Сейчас пациент находится в реанимации, его состояние медики оценивают как стабильное. Они предположили, что несколько минут мужчина находился в состоянии клинической смерти. И участковый в буквальном смысле слова вытащил его из небытия.

#полиция #спасение #участковый #Карагадинская область #клиническая смерть

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