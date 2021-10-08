Избран новый президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК

Ерлан Кожасбай возглавил Федерацию греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на olympic.kz.
Кожасбай был выбран на внеочередной конференции Федерации. Отметим, что ранее он занимал пост вице-президента данной спортивной структуры.
Ерлан Кожасбай уже был главой Федерации. Он руководил ею в период с 2001 по 2005 год.
Добавим, что на конференции Сауат Мынбаев, ранее возглавлявший федерацию, избран ее почетным президентом.
Кожасбай был выбран на внеочередной конференции Федерации. Отметим, что ранее он занимал пост вице-президента данной спортивной структуры.
Ерлан Кожасбай уже был главой Федерации. Он руководил ею в период с 2001 по 2005 год.
Добавим, что на конференции Сауат Мынбаев, ранее возглавлявший федерацию, избран ее почетным президентом.