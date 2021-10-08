Избран новый президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК

Кадровые назначения
Фото: Olympic.kz
Ерлан Кожасбай возглавил Федерацию греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на olympic.kz.   

Кожасбай был выбран на внеочередной конференции Федерации. Отметим, что ранее он занимал пост вице-президента данной спортивной структуры.

Ерлан Кожасбай уже был главой Федерации. Он руководил ею в период с 2001 по 2005 год.

Добавим, что на конференции Сауат Мынбаев, ранее возглавлявший федерацию, избран ее почетным президентом.

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