Внедрена инновационная технология по очистке сточных вод

В мегаполисе завершилась реализация проекта по увеличению мощности действующих канализационно-очистных сооружений (КОС). Теперь со 150 тыс. кубометров очищенной воды в сутки она возросла до 200 тыс. Расширение КОС – мера вынужденная. В Шымкенте продолжается строительство жилья и социальных объектов, растет число жителей, а значит, и объем бытовых стоков.

Данная проблема присуща не только Шымкенту, в связи с чем Президент страны в Послании народу озвучил необходимость модернизации систем канализационных очистных сооружений, поручив снизить степень изношенности инженерных коммуникаций сферы ЖКХ на 15%. И эту задачу предстоит решить как минимум еще в 68 городах республики.

– Глава государства не раз подчеркивал необходимость рационального и эффективного использования бюджетных средств, – отмечает генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Орман. – Построенные за счет госбюджета системы канализации и водоотведения должны служить жителям страны десятилетиями, а не быть введенными в строй ради галочки.

Поручения Главы государства более чем резонны, если учесть, что до 98% всех КОС, построенных в Казахстане за последние десять лет, не работают. То есть сотни миллиардов бюджетных тенге просто закопали в землю...

Между тем в Шымкенте водоканал, находящийся в частных руках, на протяжении десятилетий занимается усовершенствованием КОС. Вслед за модернизацией очистных сооружений, строительством и вводом в экс­плуатацию установки биогаза, позволяющей перерабатывать активный осадок и получать из него метан, на предприятии принялись за расширение КОС, внед­рив инновационную технологию YDRO Process с использованием бактерий.

Специалисты водоканала давно обращали внимание городских властей на то, что городские КОС перегружены. При проект­ной мощности в 150 тыс. кубометров в сутки в них поступает до 170 тыс. кубов сточных, талых и дождевых вод. И это при том, что из 81 жилого массива к цент­рализованной системе канализации подключено пока только 25.

Сейчас уровень обеспечения населения канализацией составляет чуть выше 60%. В этом году в Шымкенте планируется строи­тельство двух магистральных канализационных коллекторов и шести внутриквартальных сис­тем. Вопрос находится под пристальным вниманием акима мегаполиса Габита Сыздыкбекова. На расширение городской канализационной сети из бюджета запланировано выделение почти 13 млрд тенге.

Так что расширение мощности КОС проведено весьма своевременно. Оно позволит повысить уровень обеспечения горожан услугами канализации до 75%.

Очистные сооружения находятся на балансе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», которое известно в Казахстане не только своими прогрессивными технологическими решениями. В 2017 году в Шымкенте завершилась модернизация городского комплекса КОС. Сейчас весь цикл очистки оцифрован и отслеживается операторами.

Решение о расширении мощности КОС было принято в прошлом году. Специалистам предстоя­ло решить непростую задачу, которая сводилась не только к увеличению суточного приема бытовых стоков. Дело в том, что сегодня КОС, построен­ные десятилетия назад в чистом поле, оказались в плотном кольце жилой застройки.

– В Шымкенте сложилась уникальная ситуация, – рассказывает Анарбек Орман. – Жилая застройка в буквальном смысле слова «облепила» КОС. До ближайшего жилого дома всего пять метров! А ведь по санитарным требованиям от КОС в радиусе километра не должно быть никакого жилья.

Тем не менее в городе умудрились раздать окрестные земли под ИЖС. Люди построили на участках дома. И только потом поняли, что жить в непосредственной близости к КОС невыносимо из-за запаха. Начались жалобы, претензии, требования перенести КОС подальше от жилого массива.

Конечно, водоканал мог бы просто сослаться на то, что КОС построен десятилетия назад, чего не скажешь о частных особняках. К тому же перенос на новое мес­то потребует и времени, и огромных затрат. Это точно дело не одного дня.

Но на предприятии пошли другим путем. Здесь стали искать возможность избавиться от зловония, понимая, что живущие по соседству с коммунальным объектом люди тоже ни в чем не виноваты. Они просто оказались заложниками бездумных действий чиновников.

Специалисты водоканала стали изучать инновационные технологии, искать по всему миру возможные варианты, позволяю­щие решить проблему без переноса КОС на новое место. Откликнулись британские коллеги, предложив биотехнологию YDRO Process, инновационную и беспрецедент­ную в своей экологичности. Она применяется для устранения образования избыточного ила и общей оптимизации всех процессов городских и промышленных очистных сооружений.

– Технология основана на применении живых культур бактерий, выграненных без использования материалов животного происхождения, – поясняет менеджер по очистным сооружениям и испытательной лаборатории ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Ирина Казаринова. – Продукты YDRO Process полностью безопасны, подвержены биологическому разложению. Удаление прироста избыточного осадка сточных вод производится с помощью совокупности природных гидролизующихся микроорганизмов и нутриентов YDRO. Биокультуры YDRO Process содержат различные штаммы бактерий, которые в смесях YDRO вырабатывают собственные ферменты путем метаболизма. Для них загрязняющие вещества в сточных водах являются питательной средой, которую они в конечном итоге превращают в летучие жирные кислоты, биогаз, воду и незначительный процент неорганических соединений.

С поставленной задачей британские специалисты справились за четыре месяца. Технология уже прошла испытание. Невольными свидетелями этого процесса стали жители двух жилых массивов – «Достық» и «Ынтымақ», которые вдруг осознали, что жуткий запах куда-то исчез. Существенно сократились объемы избыточного активного ила и выжатого осадка.

Для коммунальщиков, к слову, это была очень большая проб­лема. По существующей ранее технологии после очистки стоков оставался избыточный ил. Например, в КОС Шымкента его суточный объем составлял 1 200 кубов.

Технология КОС предполагала обезвоживание этого осадка, а уж потом его грузили на машины и вывозили на полигон. А это 100 тонн ежедневно! Даже представить себе невозможно, какие территории в масштабах страны требуются для складирования отходов, которые обязательно закрывались полиэтиленовой пленкой и только со временем утилизировались...

Не менее сложной видится и технология переработки ила, в котором влажность составляет 95%. Его перекачивают насосом на иловые карты, где он проходит процесс сушки на протяжении трех месяцев и только после этого вывозится на полигон. Естественно, эти процессы не просто трудоемкие, но и финансово затратные.

Внедрение биотехнологии YDRO Process позволило сократить объем иловых отходов в десять раз. Вместо 1 200 кубов теперь на полигон вывозят 120 кубов ила. Иностранные партнеры по проекту обещают сократить их и вовсе до 50 кубов, то есть еще на 95%.

– Уже на начальном этапе использования новой технологии мы смогли убедиться, что экономия составляет порядка 30%, – рассказывает Анарбек Орман. – Нам удалось также существенно сэкономить на осуществлении проекта по расширению КОС. Объект обошелся в 3,7 миллиарда тенге. Подобные сооружения государство строит по цене в 50 миллиардов тенге. Знаю, что в Актобе собираются строить новые очистные мощностью 130 тысяч кубов в сутки за 70 миллиардов! Наша экономия – за счет внедрения инновационной технологии. Так что мы стали первыми, кто исполнил поручение Президента по модернизации КОС. Я предлагаю своим коллегам познакомиться с ней и воспользоваться нашим опытом, как это сделали недавно специалисты госкорпорации Российского экологического оператора, формирующего политику экологии в стране. Технология существенно сэкономит расходы. Думаю, что и в министерствах национальной экономики, промышленности и строительства также заинтересуются нашей технологией и там пересмотрят проектно-сметную документацию, сократив на треть стоимость проектов.