Изданы книги Каныша Сатпаева

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация 10-томного сборника произведений Каныша Сатпаева, ставшего родоначальником казахской науки, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

Сборник издан при поддержке Министерства науки и высшего образования РК, Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева и при участии «Международного фонда Сатпаева».

На мероприятии были зачитаны поздравительные письма председателя Сената Маулена Ашимбаева, председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, Премьер-Министра РК Олжаса Бектенова. Модератор, депутат Сената Парламента РК, председатель попечительского совета «Международного фонда Сатпаева» Алтынбек Нухулы рассказал о том, что в сборник вошли монографии, статьи, доклады, геологоразведочные отчеты и научно-технические проекты ученого за период с 1923 по 1963 годы, труды в области духовности, глубины научного наследия Сатпаева и исторической роли отечественной науки.

 – Сборник в 10 томах – важное событие в культурной, научной и духовной жизни страны. Он направлен на популяризацию научного и гражданского наследия Каныша Сатпаева и передачу будущим поколениям золотой сокровищницы истории отечественной науки. В рамках 125-летия Каныша Сатпаева было проведено более 500 мероприятий,  - сказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

В ходе мероприятия было отмечено, что 10-томный сборник издан издательством «Атамұра» тиражом 10 тыс. экземпляров и распространен в научных учреждениях, вузах и библиотеках страны, а также что цифровая версия сборника доступна в электронных библиотеках и на открытых научных платформах.

В мероприятии приняли участие члены Правительства РК, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, руководство Национальной академии наук при Президенте РК и члены Национального ученого совета, государственные и общественные деятели, сообщила пресс-служба Национальной библиотеки РК.

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