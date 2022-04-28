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Изменения в системе закупок Самрук-Казына оказались косметическими – сенатор Мамытбеков

Процедуры закупок фонда «Самрук – Казына» раскритиковал сенатор Едил Мамытбеков. В своём депутатском запросе он подробно остановился на основных проблемах сферы.

Сенатор отметил, что, исполняя поручение Президента, фонд Самрук-Казына разработал новый порядок осуществления закупок. Однако бизнес-сообщество и эксперты, проанализировав новые правила, заявляют, что Фонд не отошел от способа закупок из одного источника. По информации экспертов новый порядок нарушает базовый принцип здоровой конкуренции, который свёлся к нулю.

«После поручения Президента страны бизнес ожидал качественных изменений в виде новых демократичных правил в сфере закупок. Но, исходя из средств массовой информации, критических оценок экспертов можно заключить, что почти ничего не поменялось в лучшую сторону. Анонсированные Фондом изменения в части системы закупок оказались косметическими и бутафорскими», - отметил депутат Мамытбеков.

В частности, подчеркнул сенатор, в новых правилах, вступивших в силу 1 апреля 2022 года из способов закупок исключен закуп в рамках внутрихолдинговой кооперации. Однако, дополнил сенатор, его просто перенесли в закуп из одного источника с расширением перечня работ и услуг.

«В 2021 году закупки внутрихолдинговой кооперации составили 25% от общего объема закупок. Весь объём закупок Фонда составил 3,4 трлн тенге. При этом на открытый тендер было выведено только 18% объема закупок, а по итогам мониторинга годовых и долгосрочных планов закупок портфельных компаний Фонда на 2020 - 2025 годы стало известно, что закупки по конкурентным позициям планируются также посредством внутрихолдинговой кооперации. Естественно возникает вопрос - где здесь изменения, предусматривающие расширение и развитие конкурентной среды?», - озвучил в своем запросе депутат.

В этой связи, сенатор Едил Мамытбеков попросил главу Правительства Алихана Смаилова обратить внимание на данную ситуацию, так как нормы осуществления закупок Фонда, которые нарушают принципы добросовестной конкуренции и равенства бизнеса - не исключены.

 

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