Известные столичные актеры приняли участие в экоакции «Таза Қазақстан»

Таза Казахстан
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Дана Аменова
корреспондент

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Фото: пресс-служба акимата Астаны

Актеры Музыкального театра юного зрителя столицы поддержали акцию «Таза Қазақстан» и очистили территорию вокруг своего здания от снега, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

«Коллектив Музыкального театра юного зрителя акимата Астаны, поддерживая экологическую акцию «Таза Қазақстан», очистил территорию у театра от снега. Таким образом, мы встречаем наших зрителей с большим энтузиазмом и хорошим настроением», – сказал заместитель руководителя музыкального театра юного зрителя Алмаз Шоман.

В экологической акции приняли участие Аян Толепберген, Оразалы Игилик, Нуржас Садырбаев, Еламан Иманбаев и другие актеры театра, которые привели в порядок окружающую культурный объект территорию.

«Через несколько часов к нам стекаются зрители музыкального театра юного зрителя. С мыслью о том, что этот снег мешает им получить от спектакля невероятные впечатления, мы вместе с коллегами очищаем окрестности от снега в поддержку акции «Таза Қазақстан». Поддержите акцию, уберите снег», – призвал актер театра Аян Толепберген.

#актеры #экоакция #Таза Қазақстан

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