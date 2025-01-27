Известные столичные актеры приняли участие в экоакции «Таза Қазақстан»

Служители Мельпомены уверены, что подобные мероприятия еще более сплачивают творческий коллектив

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Актеры Музыкального театра юного зрителя столицы поддержали акцию «Таза Қазақстан» и очистили территорию вокруг своего здания от снега, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

«Коллектив Музыкального театра юного зрителя акимата Астаны, поддерживая экологическую акцию «Таза Қазақстан», очистил территорию у театра от снега. Таким образом, мы встречаем наших зрителей с большим энтузиазмом и хорошим настроением», – сказал заместитель руководителя музыкального театра юного зрителя Алмаз Шоман.

В экологической акции приняли участие Аян Толепберген, Оразалы Игилик, Нуржас Садырбаев, Еламан Иманбаев и другие актеры театра, которые привели в порядок окружающую культурный объект территорию.