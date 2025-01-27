Известные столичные актеры приняли участие в экоакции «Таза Қазақстан»

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Актеры Музыкального театра юного зрителя столицы поддержали акцию «Таза Қазақстан» и очистили территорию вокруг своего здания от снега, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
«Коллектив Музыкального театра юного зрителя акимата Астаны, поддерживая экологическую акцию «Таза Қазақстан», очистил территорию у театра от снега. Таким образом, мы встречаем наших зрителей с большим энтузиазмом и хорошим настроением», – сказал заместитель руководителя музыкального театра юного зрителя Алмаз Шоман.
В экологической акции приняли участие Аян Толепберген, Оразалы Игилик, Нуржас Садырбаев, Еламан Иманбаев и другие актеры театра, которые привели в порядок окружающую культурный объект территорию.
«Через несколько часов к нам стекаются зрители музыкального театра юного зрителя. С мыслью о том, что этот снег мешает им получить от спектакля невероятные впечатления, мы вместе с коллегами очищаем окрестности от снега в поддержку акции «Таза Қазақстан». Поддержите акцию, уберите снег», – призвал актер театра Аян Толепберген.