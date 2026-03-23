Студенты-волонтеры призвали казахстанцев очищать родники

Таза Казахстан
176

К экологической акции по очистке родников «Мөлдір бұлақ» присоединились около четырех тысяч казахстанцев, передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат Жамбылской области

Волонтеры данного движения, принявшие участие в экологической акции «Мөлдір бұлақ», призвали казахстанцев поддержать организованную в рамках Президентской инициативы «Таза Қазақстан» кампанию по очистке родников страны.

«Мы – волонтерская группа «Болашақтың қайнары» приняли участие в организованной Министерством водных ресурсов и ирригации акции «Мөлдір бұлақ». Вода – основа жизни, а чистота родников – наша общая ответственность. Сегодня мы постарались внести вклад в защиту окружающей среды и подать пример всем соотечественникам. Теперь мы передаем эстафету по продолжению этой благой инициативы волонтерам по всей стране. Работая вместе, мы можем добиться больших перемен!», 
- отметили студенты третьего курса Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации Диас Абилхан и Айдана Мукажанова.

Движение «Болашақтың қайнары» не ограничится участием в экологических акциях. Активная молодежь намерена вносить вклад в системную работу по пропаганде водосбережения и формированию в обществе экологической культуры.

Экоакция «Мөлдір бұлақ» уже прошла в городе Шымкент, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетісу. В ней приняли участие около 3,8 тыс. человек. В рамках акции были проведены работы по раскрытию и восстановлению естественного выхода родников на поверхность, а также очистке и благоустройству близлежащих территорий, включая уборку мусора и посадку саженцев. 

#экология #экоакция #Таза Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]