Алматинская молодежь провела экологическую акцию, приуроченную к «Тазару күні», передает Kazpravda.kz
На площади "Астана" состоялся праздничный концерт с участием молодежи города, после которого волонтеры приступили к уборке территории. Молодые активисты привели в порядок прилегающее пространство, собрали мусор и внесли вклад в поддержание чистоты городской среды.
«Тазару күні - это не просто разовая акция, а важная инициатива, формирующая ответственное отношение к окружающей среде. После завершения концерта молодежь сразу приступила к уборке территории, демонстрируя заботу о городе. Подобные мероприятия способствуют развитию экологической культуры и вовлечению граждан в благоустройство городской среды», - сообщили в акимате Алматы.
Акция стала частью общегородских мероприятий, направленных на развитие экологической культуры и повышение ответственности жителей за состояние окружающей среды.