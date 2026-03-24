Волонтеры убрали площадь после праздника в Алматы

Таза Казахстан
Алматинская молодежь провела экологическую акцию, приуроченную к «Тазару күні», передает Kazpravda.kz

Фото:Акимат Алматы

На площади "Астана" состоялся праздничный концерт с участием молодежи города, после которого волонтеры приступили к уборке территории. Молодые активисты привели в порядок прилегающее пространство, собрали мусор и внесли вклад в поддержание чистоты городской среды.

«Тазару күні - это не просто разовая акция, а важная инициатива, формирующая ответственное отношение к окружающей среде. После завершения концерта молодежь сразу приступила к уборке территории, демонстрируя заботу о городе. Подобные мероприятия способствуют развитию экологической культуры и вовлечению граждан в благоустройство городской среды», - сообщили в акимате Алматы.

Акция стала частью общегородских мероприятий, направленных на развитие экологической культуры и повышение ответственности жителей за состояние окружающей среды.

 

#экология #экоакция #Таза Казахстан

