Масштабные экологические акции стартовали по всему Казахстану

Таза Казахстан
186

Сегодня в Тазару күні начался старт масштабных экологических акций в рамках экологической иницативы «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

Экологическая повестка в Казахстане набирает все большую актуальность, становясь частью как государственной политики, так и общественной повседневности. «Таза Қазақстан» объединяет тысячи граждан по всей стране.

Сегодня прошли экоакции «Жаңару күні», «Таза ел біздің қолымызда», «Таза Қазақстан – жаңарған болашақ», «Табиғатқа тағзым», проведены акции «Мөлдір бұлақ», «Таза Жайық», состоялись челленджи «Өзіңнен баста», «Ақ ниет толқыны», «Тазару күні», проведены мероприятия по очистке территории. По результатам проведенных акции участие приняли 87 тыс. человек, собрано 2,7 тонн мусора.

Участие казахстанцев в масштабных экологических акциях показывает, что забота о природе — это общая задача государства, бизнеса и всех граждан. Речь идет не только об отдельных уборках или экологических мероприятиях, а о том, чтобы чистота, бережное отношение к ресурсам и ответственность за окружающую среду стали нормой жизни.

Эти принципы нашли свое отражение и закреплены на уровне Конституции, а значит, они имеют особое значение для страны. Теперь чистая, безопасная и благоустроенная среда — это не просто желание, а важный ориентир для всех.

Большую роль в формировании экологического сознания у подрастающего поколения отведена «Таза Қазақстан» - экологическая акция инициированная Главой государства, которая уже вышла за рамки разовых мероприятий и превратилась в масштабное движение, направленное на формирование экологической культуры и личной ответственности граждан за состояние окружающей среды.

Наурыз – это время духовного очищения и обновления. Отрадно, что в рамках празднования Наурызнама сегодня отмечается Тазару күні – символ обновления и осознанного отношения к окружающему миру.

Популярное

Все
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Какие лекарства чаще всего покупают казахстанцы
Свыше 5 тысяч домбристов из ВКО установили мировой рекорд
В Казахстане утвердили новые требования к приборам учета воды
Глава государства обратился к казахстанцам
Казахстан и WADA договорились о развитии антидопинговой политики
В Бестобе произошла трагедия на шахте: есть пострадавшие
«Таза Казахстан»: более полумиллиона человек приняли участие в экоакциях
Министерство водных ресурсов запустило акцию по восстановлению родников
Студенты-волонтеры призвали казахстанцев очищать родники
На концерте в Атырау потерялись десятки детей — все возвращены родителям
К юбилею палуана: премьеру спектакля «Қажымұқан» представили в Астане
Токаев обсудил с послом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке
Чистота как образ жизни
Как отметили Наурыз на Голанских высотах
Масштабные экологические акции стартовали по всему Казахстану
Наурыз отпраздновали на Times Square: в центре Нью-Йорка зазвучал казахский кюй
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
В Атырау начал работу особенный магазин
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В АО «Пассажирские перевозки» отреагировали на жалобу о состоянии женского вагона поезда «Нурлы Жол – Семей»
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
15 марта – День Конституции
Преступную схему выдачи 2 000 незаконных займов раскрыли в Уральске
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Дети снова играют в асыки!
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

Студенты-волонтеры призвали казахстанцев очищать родники
Чистота как образ жизни
Министерство водных ресурсов запустило акцию по восстановле…
«Таза Казахстан»: более полумиллиона человек приняли участи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]