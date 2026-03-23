Сегодня в Тазару күні начался старт масштабных экологических акций в рамках экологической иницативы «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Экологическая повестка в Казахстане набирает все большую актуальность, становясь частью как государственной политики, так и общественной повседневности. «Таза Қазақстан» объединяет тысячи граждан по всей стране.

Сегодня прошли экоакции «Жаңару күні», «Таза ел біздің қолымызда», «Таза Қазақстан – жаңарған болашақ», «Табиғатқа тағзым», проведены акции «Мөлдір бұлақ», «Таза Жайық», состоялись челленджи «Өзіңнен баста», «Ақ ниет толқыны», «Тазару күні», проведены мероприятия по очистке территории. По результатам проведенных акции участие приняли 87 тыс. человек, собрано 2,7 тонн мусора.

Участие казахстанцев в масштабных экологических акциях показывает, что забота о природе — это общая задача государства, бизнеса и всех граждан. Речь идет не только об отдельных уборках или экологических мероприятиях, а о том, чтобы чистота, бережное отношение к ресурсам и ответственность за окружающую среду стали нормой жизни.

Эти принципы нашли свое отражение и закреплены на уровне Конституции, а значит, они имеют особое значение для страны. Теперь чистая, безопасная и благоустроенная среда — это не просто желание, а важный ориентир для всех.

Большую роль в формировании экологического сознания у подрастающего поколения отведена «Таза Қазақстан» - экологическая акция инициированная Главой государства, которая уже вышла за рамки разовых мероприятий и превратилась в масштабное движение, направленное на формирование экологической культуры и личной ответственности граждан за состояние окружающей среды.

Наурыз – это время духовного очищения и обновления. Отрадно, что в рамках празднования Наурызнама сегодня отмечается Тазару күні – символ обновления и осознанного отношения к окружающему миру.