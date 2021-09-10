​К модернизации геологоразведки

Связано это с несколькими вопросами. Первый – Казахстан богат природными ресурсами, и многое еще не изучено. Второй – не хватает денег и кадров для осуществления новых поисковых мероприятий. Третий – иностранные инвесторы не спешат вкладываться в казахстанскую геологию. Надежды на то, что с приходом крупных горно-металлургических компаний мирового уровня произойдет прорыв в геологическом изучении недр, пока не оправдались. И четкие перспективы еще не просматриваются.
В стратегическом документе Президент предложил создать Национальную геологическую службу для привлечения отечественных и иностранных инвестиций. Важной ее задачей представляется формирование банка данных, стопроцентное наполнение которого должно быть осуществлено не к 2025 году, как сейчас планируется, а значительно раньше. При этом информационные потоки должны быть скоординированы, что возможно лишь при взаимодействии государственного сектора и частных структур. Высококвалифицированные геологи работают во многих действующих крупных компаниях горно-металлургического сектора, и эти компании проводят достаточно серьезные изыскания.
К сожалению, целостной координации в этом вопросе еще недостаточно. Поэтому, на наш взгляд, новая служба должна играть не только информационную роль, обобщая и предоставляя те или иные данные, но и вырабатывать предложения по доработке рыночной модели геологоразведки. Инвестору в случае успешного вложения средств важно быть уверенным, что он будет разрабатывать в дальнейшем это месторождение, причем по эффективной, понятной и простой модели.
Сейчас во многих случаях от геологии до разработки месторождения проходит значительный срок. Поэтому актуально создание «единого окна», возможно, на площадке МИИР РК для решения вопросов, возникающих от начала поисковых работ до создания предприятия по добыче и переработке минерального сырья. Наряду с этим необходимо преодолеть ведомственную разрозненность, связанную с тем, что геологические службы есть и в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, и в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
Надеемся, Правительство, реализуя поручения Главы государства, обратит особое внимание на взаимодействие в целом министерств, ведомств по сосредоточению их усилий на продвижении единой политики в области геологоразведки в Казахстане и придании деятельности этих структур открытого, публичного характера.