​К модернизации геологоразведки

Связано это с несколькими вопросами. Первый – Казахстан богат природными ресурсами, и многое еще не изучено. Второй – не хватает денег и кадров для осуществления новых поисковых мероприятий. Третий – иностранные инвесторы не спешат вкладываться в казахстанскую геологию. Надежды на то, что с приходом крупных горно-металлургических компаний мирового уровня произойдет прорыв в геологическом изучении недр, пока не оправдались. И четкие перспективы еще не просматриваются.

В стратегическом документе Президент предложил создать Национальную геологическую службу для привлечения отечественных и иностранных инвестиций. Важной ее задачей представляется формирование банка данных, стопроцентное наполнение которого должно быть осуществлено не к 2025 году, как сейчас планируется, а значительно раньше. При этом информационные потоки должны быть скоординированы, что возможно лишь при взаимодействии государственного сектора и частных структур. Высококвалифицированные геологи работают во многих действующих крупных компаниях горно-металлургического сектора, и эти компании проводят достаточно серьезные изыскания.

К сожалению, целостной коор­динации в этом вопросе еще недос­таточно. Поэтому, на наш взгляд, новая служба должна играть не только информацион­ную роль, обобщая и предоставляя те или иные данные, но и вырабатывать предложения по доработке рыночной модели геологоразведки. Инвестору в случае успешного вложения средств важно быть уверенным, что он будет разрабатывать в дальнейшем это месторождение, причем по эффективной, понятной и прос­той модели.

Сейчас во многих случаях от геологии до разработки месторож­дения проходит значительный срок. Поэтому актуально создание «единого окна», возможно, на площадке МИИР РК для решения вопросов, возникающих от начала поисковых работ до создания предприятия по добыче и переработке минерального сырья. Наряду с этим необходимо прео­долеть ведомственную разрозненность, связанную с тем, что геологические службы есть и в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, и в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Надеемся, Правительство, реализуя поручения Главы государства, обратит особое внимание на взаимодействие в целом министерств, ведомств по сосредоточению их усилий на продвижении единой политики в области геологоразведки в Казахстане и придании деятельности этих структур открытого, публичного характера.