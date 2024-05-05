Бойцами Нацгвардии проведено 150 км берегоукрепительных работ с начала паводков

Паводки
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В зоне ЧС солдатами с начала паводков разгружено более 2700 тонн гуманитарной помощи, передает Kazpravda.kz

Фото: Нацгвардия МВД РК

«На сегодня паводковая ситуация в районе Алтай в Восточно-Казахстанской области стабилизирована. Аналогичная ситуация в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области и в самом областном центре СКО. Вместе с тем в Атырауской области до сих пор проводятся берегоукрепительные работы. Активное участие в противопаводковых мероприятиях принимают военнослужащие Национальной гвардии МВД РК», - говорится в сообщении.

По состоянию на 4 мая в Атырауской области привлечены около 1000 военнослужащих из воинских частей – 5546 (г. Атырау) и 5451 (г. Караганда) и 30 единиц техники. Гвардейцы совместно с полицейскими и спасателями продолжают проводить противопаводковые мероприятия – заготовку и укладку мешкотар с инертными материалами и берегоукрепительные работы.

Из общего числа около 150 военнослужащих участвуют в противопаводковых мероприятиях в отрыве от пункта постоянной дислокации – в поселках Еркинкала, Дамбы, микрорайоне «Рембаза». В том числе 20 солдат привлечены к разгрузке-погрузке прибывающей гуманитарной помощи.

В тоже время, приданные силы в виде 400 карагандинских военнослужащих участвуют в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар – в поселке Ракуша и Бесікті, в микрорайонах Балыкша, Кок-Арна-Рыбзавод, Жанаталап, трасса Атырау-Индер-Бесікті, Суарнасы-Центр, ФОК. Охрана общественного порядка на территории города Кульсары также обеспечивается гвардейцами из воинской части 5451, военнослужащие в две смены несут патрульно-постовую службу в данном крупном населенном пункте.

Кроме того, личный состав воинских частей – 5517 (г. Уральск) и 6655 (г. Актобе) в количестве более 250 военнослужащих днем и ночью несут патрульно-постовую службу на подтопленных территориях в своих регионах. Около 200 стражей правопорядка воинских частей 6697 (г. Костанай), 6637 и Академии Национальной гвардии РК (оба – г. Петропавловск) продолжают осуществлять общественный порядок в своих регионах – г. Тобыл, с. Бесколь, п. Тепличный и микрорайоне Подгора.

Стоит сказать, что с начала противопаводковых мероприятий в затопленных регионах для предотвращения и ликвидации последствий было задействовано свыше 3000 гвардейцев. Ими используется 120 единиц автомобильной техники и 6 воздушных судов, эвакуировано 1781 человек, произведено берегоукрепительных работ протяженностью более 150 км, заготовлено и уложено 1 миллион 552 тысячи мешкотар, доставлено в места паводков более 160 тонн гуманитарного груза и разгружено гвардейцами 2700 тонн гумпомощи.

#спасательные работы #паводки в Казахстане #Национальная гвардия МВД РК

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