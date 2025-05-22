Качество жизни растет

Общество
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В регионе строят ветроэлектростанцию и помогают жителям решать финансовые проблемы

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Региональная политика направлена на то, чтобы сделать жизнь граждан более комфортной и благополучной. И важную роль здесь играет финансовая стабильность.

К сожалению, сейчас многие испытывают трудности с погашением банковских кредитов. В Карагандинском регионе по заданию акима области разработали и внедрили специальную программу помощи должникам – «Қайта Бастау». Ее уже в течение нескольких месяцев в пилотном режиме апробируют в Осакаровском районе. Она призвана снизить долговую нагрузку, помочь людям с трудоустройством, а также с оформлением пенсий, пособий и АСП.

49 жителей Осакаровского района уже стали участниками программы «Қайта Бастау» и успели оценить ее преимущества. В их числе – Александр Галаган. Он несколько лет оставался без работы, не мог погашать кредит, из-за чего возникла просрочка. Однако не так давно житель поселка Осакаровка узнал о программе помощи тем, кто столкнулся с финансовыми проблемами, и обратился в карьерный центр.

– Меня проконсультировали и дали несколько направлений на работу, – рассказывает участник программы «Қайта Бастау» Александр Галаган. – Прошел собеседование и устроился охранником в ТОО «Жандос». Теперь работаю, получаю зарплату и понемногу погашаю кредит. Жизнь, как говорится, налаживается.

В сложной финансовой ситуации оказалась и мать-одиночка, воспитывающая троих детей, Жулдыз Балдина. Она взяла кредит в 1,3 млн тенге, но ежемесячный платеж в 70 тыс. тенге оказался для нее непосильным. Жительница Осакаровского района попала в списки должников, но благодаря программе «Қайта Бастау» ей удалось поправить материальное положение.

В карьерном центре ей помогли устроиться в школу техничкой, оформили АСП и дали совет по решению пробле­мы по линии банка. В итоге банк пошел Жулдыз на уступки и рефинансировал ее кредит, снизив ежемесячный платеж. Теперь мать-одиночка чувствует уверенность в завтрашнем дне.

– Участниками программы «Қайта Бастау» могут стать те, у кого есть задолженность по кредитам более 90 дней, – отмечает руководитель отдела занятости и социальных программ Осакаровского района Айгуль Тулеуова. – С ними мы заключаем договор совместных действий и составляем программу финансовой реа­билитации. Помогаем заявителю с трудоустройством и оформлением социальных выплат. Это важно, поскольку у человека появляется возможность погашать кредит.

Айгуль Тулеуова добавляет, что карьерный центр сотрудничает с проектным офисом «Қарызсыз қоғам» партии «Amanat». Он проводит для жителей Осакаровского района курсы финансовой грамотности, а также консультирует их по вопросам взаимодействия с банками и органами госдоходов. В результате 16 долж­никам облегчили усло­вия погашения кредитов. Еще 12 человек смогли пройти процедуру банкротства. Если пилотный проект «Қайта Бас­тау» покажет эффективность, то поддержку смогут получить и жители других районов Карагандинской области.

Чтобы сделать жизнь осакаровцев комфортнее, в районе ремонтируют дороги, прокладывают водопровод и даже строят ветроэлектростанцию. Ей дали название «Гиперборея» – в честь мифической северной страны. Установленная мощность объекта ВИЭ – 150 МВт. Уже смонтировано семь ветряков из 21. Их суммарная мощность пока составляет 50 МВт.

Высота каждого ветряка с учетом лопастей огромная – более 200 метров. Она сопоставима с высотой 60-этажного небоскреба.

– Осакаровские условия как нельзя лучше подходят для ветроэлектростанций, – подчеркивает технический директор компании-подрядчика Дмитрий Силантьев. – Ветра здесь в избытке. Его средняя скорость, по результатам наших измерений, составляет 8,5 метра в секунду. Этого вполне достаточно для работы ветрогенераторов. Их единичная мощность – 7,7 МВт. Насколько мне известно, это самые мощные ветряки из установленных в СНГ. Так что Осакаровке есть чем гордиться!

Рядом с ветряками подрядчик с нуля построил подстанцию, которая принимает «зеленую» электроэнергию и передает ее в общую энергосеть республики. При ее возведении использовалось новейшее германское оборудование. А ветряки привезли из КНР. Они прошли сертификацию авторитетнейшей мировой компании UL Solutions.

Инвестиции в строительство ветроэлектростанции за 2024 год составили 23,4 млрд тенге. Ожидается, что энергообъект будет введен в эксплуа­тацию к весне 2026 года.

Свой вклад в развитие инфра­структуры района вносит и малый бизнес. К примеру, недавно в поселке Осакаровка открылась уютная кофейня DiVa. Она может принять одновременно до 40 посетителей, рассчитана как на местных жителей, так и на гостей из других регионов. Это заведение удалось открыть благодаря мерам государственной поддержки.

– Мы взяли льготный кредит в банке через фонд «Даму». Он составил 50 миллионов тенге, – сообщила директор кофейни Валентина Ким. – Нам подсказывали и помогали в процессе сбора документов. Получилось все очень быстро. Поддержка государства нам была очень нужна. Теперь хотим расширяться и построить гостиницу.

Добавим, что мерами гос­поддержки пользуются и местные аграрии. Осакаровский район является крупнейшим зерносеющим регионом Карагандинской области. При этом здесь выращивают подсолнечник, лен, картофель и бобовые культуры. Благодаря программам льготного кредитования крестьянским хозяйствам удалось подготовиться к нынешней посевной кампании – закупить семена и обновить спецтехнику.

В прошлом году местная сельхозкомпания «Евразия Инвест Ltd» ввела систему орошения полей, инвестировав в нее 4,7 млрд тенге. А в нынешнем году здесь начнется строи­тельство молочно-товарной фермы на 6 000 голов КРС. Таким образом Осакаровский район вносит весомый вклад в развитие экономики Карагандинской области.

#строительство #Осакаровка #ветроэлектростанция

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