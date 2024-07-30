Кадры для зарубежья

Колонка обозревателей
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Асет Калымов

По данным Министерства просвещения, нынче 188 тыс. казахстанских ребят попрощались со школьной скамьей. Многие из них подали документы в вузы, часть планирует продолжить обучение за рубежом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Помню, в начале 90-х годов поступить на учебу за границу считалось весьма нелегкой задачей, ведь помимо хорошего знания профильного предмета и иностранного языка требовались немалые деньги, коих у абсолютного большинства постсоветских граждан на тот момент не имелось.

Многое изменилось с учреждением международной стипендии «Болашак», позволившей тысячам молодых казахстанцев, в том числе жителям сельской глубинки, обучиться в престижных зарубежных вузах. Для них были созданы беспрецедентные условия: стипендия за счет государства в иностранной валюте, бесплатное общежитие, возмещение расходов на проезд.

По оценкам экспертов, инвестиции в образование детей – один из самых эффективных инструментов. Качественные знания служат молодому поколению трамплином для достижения благополучия, конкурентоспособности, востребованности на рынке труда.

Недавно автор этих строк с удивлением узнал, что наша страна занимает девятое место в мире по числу студентов, обучающихся за рубежом. Согласно данным Статистического института ЮНЕСКО, нынче свыше 91 тыс. молодых казахстанцев грызут гранит науки в других государствах. Из них только тысяча обучается по программам магистратуры в рамках стипендии «Болашак», остальные – за счет собственных средств, то бишь денег родителей.

По информации Министерства науки и высшего образования, самые популярные направления учебной миграции – Россия, Китай, Чехия, Турция, Южная Корея, Гонконг. Наши ребята едут учиться также в Великобританию, США, Канаду, Малайзию, Японию, Сингапур, Швейцарию, другие страны.

Думается, за годы независимости сот­ни тысяч выпускников казахстанских школ, если не миллионы, окончили вузы за рубежом. И теперь интересный вопрос: а сколько из них остались там, получили работу, сменили гражданство? Ведется ли такая статистика в МИД, Министерстве науки и высшего образования? К сожалению, не нашел интересующую информацию в глобальной Сети.

Не открою большую тайну, если скажу, что у каждого из нас есть родственники, друзья, знакомые, связавшие свою судьбу с зарубежьем. Кто-то живет «за бугром» много лет, другие недавно получили грин-карту либо вид на жительство. Многие нынешние студенты также планируют сделать выбор в пользу другой страны как места проживания и построения карьеры.

Весьма печальная картина. Получается, мы растим кадры для стран с более высоким уровнем жизни. В итоге образовательная миграция плавно перетекает в трудовую. А кто же будет поднимать отечественную экономику, развивать науку, социальную сферу? Ведь не секрет, что на протяжении многих лет практически во всех отраслях ощущается острый дефицит квалифицированных специалистов. Бизнесмены бьют в колокола: большинство работников их предприятий предпенсионного и пенсионного возраста. Некоторым уже за 70 лет (!), некому идти на смену ветеранам.

Главными причинами утечки мозгов эксперты считают отсутствие профориен­тационной работы в казахстанских вузах, проблемы с трудоустройством молодежи. Кроме того, профильные ведомства не ведут аналитику по данным вопросам. Словом, настала пора что-то делать, пока у нас не грянул демографический кризис…

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#Образование #ВУЗ #учеба #зарубежное образование

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