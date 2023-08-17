Кадры, которые будут решать все…

О системе отбора кандидатов рассказал на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев.

Президентский молодежный кадровый резерв – одна из первых публичных инициатив Главы государства, которая является действенным социальным лифтом для талантливой молодежи. Известное изречение прошлых лет о том, что «кадры решают все» актуально и поныне, ибо у руля локомотивов государственного развития стоят именно профессиональные и компетент­ные кадры.

По поручению Президента отбор в резерв проводится один раз в два года. Ранее соответствующий резерв был сформирован в 2019 и 2021 годах. На сегодня 264 резервиста трудоустроены на различные позиции в гос­органах и квазигосударственном секторе. При этом 31 резервист занимает политические должности, 6 – административные должности корпуса «А».

В текущем году с целью выявления и привлечения талант­ливой молодежи в систему государственного управления предусмот рен запуск очередного, третьего отбора в Президентский молодежный кадровый резерв.

Говоря об условиях действующей системы отбора, председатель Агентства по делам госслужбы Дархан Жазыкбаев отметил, что в данном процессе могут принять участие граждане Казахстана не старше 35 лет, с высшим образованием, владеющие государственным языком и сертификатом не ниже уровня B1, имеющие общий стаж работы не менее пяти лет. К участию в данном отборе не допускаются лица, назначенные Главой государства на какие-либо должности, в том числе состоящие в молодежном кадровом резерве, политические и административные госслужащие корпуса «А».

По словам главы ведомства, в этом году отбор претендентов в Президентский молодежный кад­ровый резерв будет осущест­вляться по следующим направлениям: развитие инфраструктуры, промышленность и торговая политика, АПК и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции, экономическая и финансовая политика, цифровизация, а также социальная политика и гражданское общество.

Отбор кандидатов состоит из шести этапов: приема документов (с 1 по 30 сентября), который будет проводиться в онлайн-режиме на сайте агентства, оценки уровня компетенций (Assessment center и HR-интервью), а также способностей кандидатов работать с текстовой и числовой информацией, успешно решать ситуационные задачи. Кандидатам предстоит собеседование с представителями экспертной комиссии с участием руководителей госорганов, профессио­нальных пиар-менеджеров и специалистов других профилей. По итогам всех предусмотренных этапов в резерв будет отобрано 50 кандидатов. Объявление победителей состоится в конце декабря текущего года.

– Этап, связанный с ситуационными задачами, направлен на определение способностей кандидатов генерировать оперативные и оптимальные решения в той или иной сфере деятельности, – отметил спикер.

В целях определения внутренних мотиваций и ценностных ориентаций кандидатов будет проводиться интервью в офлайн-формате на базе Академии гос управления. В процедуре оценки кандидатов на этом этапе предполагается участие профессио­нальных пиар-менеджеров и других специалистов.

Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут зачислены в резерв сроком на три года с правом внеконкурсного назначения на ответственные должности различных уровней госслужбы и квазигосударственного сектора.