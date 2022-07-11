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Как бороться с саранчой
Серик Кабдулов

На территории Атырауской области в текущем году проведена химическая обработка против саранчи на площади 31 900 га. Из них 3 800 га обработаны пес­тицидами Вантекс против итальянского пруса и 28 100 га – пестицидами Локустин, Тарзан против азиатской саранчи.


Как рассказала начальник отдела государственной инспекции по защите растений Атырауской областной инспекции Абила Казиева, для выявления очагов саранчовых привлечено 40 специалистов, использующих 16 GPS-навигаторов и планшеты. Кроме того, в проведении работ задействованы дельталеты. 


– Для борьбы с саранчой созданы штабы оперативного реагирования, проведена соответствующая разъяснительная работа. Поставщики услуг – подрядные компании – работали с воздуха, с двух дельталетов ТОО «Авиа­Сила» и наземно, используя атомайзерный распылительный аппарат, предоставленный западноказахстанским ТОО «Магтоксин». Биологическая эффективность пестицидов составила 96–97%. Местные аграрии и землевладельцы выражают признательность за проделанную в этом году работу, – отметила Абила Казиева.


В инспекции отметили, что в связи со сложившимися погодными условиями нынче в регионе возросла активность и других насекомых-вредителей. Так, в Кызылкогинском районе произошло распространение полынной моли, во всех районах и пригородах – луговых и репейных мотыльков. 


10 июня текущего года в приказ министра сельского хозяйства было внесено изменение – теперь луговой мотылек включен в список особо опасных вредных организмов. Финансирование на фитосанитарное мероприятие против данных насекомых будет осуществляться за счет местного бюджета.

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