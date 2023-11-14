Как будут оценивать эффект от интеграции в странах ЕАЭС

О разработке методики оценки влияния интеграционных процессов на развитие экономик государств-членов ЕАЭС рассказали в МТИ РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Как уточнили в Минторговли РК, в настоящее время проводятся экспертные обсуждения по разработке проекта методологии, утверждение которой запланировано до конца года.

С использованием этой методологии будут проводиться расчеты суммарного эффекта от интеграции на экономики государств-членов ЕАЭС.

Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) будет использован инструментарий страновых и межстрановых таблиц «затраты-выпуск». Разрабатываемый документ позволит просчитать вклад в ВВП показателей взаимной торговли товарами и услугами, взаимных инвестиций и миграции трудовых ресурсов.

Изучение и использование опыта «пятерки» ЕАЭС в последующем можно будет применять при расчете национального межотраслевого баланса, также не исключается востребованность методики для оценки развития национальных экономик и ЕАЭС в целом, добавили в министерстве.