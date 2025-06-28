В Атырау за полгода было выловлено около 6 500 тонн рыбы, из которых почти 2 800 тонн было экспортировано за рубеж, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Атырауской области

Об этом сообщил руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Бекзат Сарсенгали, передаёт Региональная служба коммуникаций.

В регионе в Жайык-Каспийском бассейне работают 18 рыбохозяйственных предприятий, которые занимаются не только выловом, но и переработкой рыбы. С 1 июля 2024 года по сегодняшний день в области выловлено более 10 тысяч тонн рыбы.

Работы по вылову рыбы ведутся в реках Жайык (Урал) и Кигаш, их дельтах, а также в казахстанском секторе Каспийского моря. В частности, из реки Жайык выловлено 1 820 тонн, из Кигаша — 3 148 тонн, а из Каспийского моря — 6 000 тонн рыбы.

Согласно информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования области, в период нереста и размножения, а также в ледостав рыболовство приостанавливается. С 25 мая по 31 августа запрещён вылов рыбы в акватории Каспийского моря, относящейся к Атырауской области, а с 16 мая по 15 августа — на ряде участков в реках Жайык и Кигаш.

— В период нереста и размножения для защиты водных ресурсов вводится временный запрет на лов рыбы в определённых зонах. Эти ограничения действуют в части Каспийского моря, относящейся к Атырауской области, а также на отдельных участках рек Жайык и Кигаш. Такие меры направлены на сохранение и воспроизводство рыбных запасов региона, — отметил Сарсенгалиев.