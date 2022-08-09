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Транспорт
Как быть, если нет билетов на поезд

В Казахстане в связи с сезонным увеличением спроса на билеты участились жалобы на их перепродажу на железнодорожных вокзалах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Для пресечения фактов скупки и перепродажи билетов по поручению Комитета транспорта МИИР территориальные подразделения совместно с представителями транспортной полиции и департаментов государственных доходов проводят соответствующую работу на железнодорожных вокзалах.

«С начала года АО «Пассажирские перевозки» реализовало свыше 11 млн билетов, в том числе 70% онлайн. С переходом на национальную систему продажи электронных билетов расширены каналы реализации путем организации продаж через 15 интернет-сайтов, порядка 30 тысяч автоматов самообслуживания, почтовые отделения и так далее.

Для исключения фактов злоупотребления в части перепродажи проездных документов (билетов) с 2019 года исключена возможность «ловли» мест, внедрена услуга электронного «Листа ожидания» и SMS-рассылки по подтверждению факта бронирования места. При возврате билет попадет в систему и автоматически направляется сначала в «Лист ожидания», то есть сразу выкупить сданный билет невозможно. Очередь на «Лист ожидания» тоже автоматически генерируется без человеческого фактора.

Современная электронная система продажи билетов не позволяет авторизованным пользователям переоформлять билеты на другого пассажира. За 6 месяцев 2022 года услугой «Листа ожидания» воспользовались 196 494 человека (в прошлом году за аналогичный период – 77 728)», – рассказали в МИИР.

Кроме того, при отсутствии билета на нужную дату отправления пассажиры могут воспользоваться услугой «сквозной» продажи билетов, которая доступна в билетных кассах «Пассажирских перевозок». Данная услуга позволяет подобрать клиенту оптимальный маршрут внутри Казахстана, состоящий из нескольких этапов передвижения.

«Призываем пассажиров при приобретении билетов не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц, а при фактах незаконной перепродажи билетов проявлять активную гражданскую позицию и обращаться в правоохранительные органы. Напоминаем, что с января 2020 года ужесточена административная ответственность за перепродажу билетов (сумма штрафа увеличена от 100 до 500 МРП)», – предупредили в ведомстве.

С начала года территориальные подразделения Комитета транспорта проверили 300 пассажирских поездов, выявили около 700 нарушений, по результатам которых были составлены административные материалы.

«Уважаемые пассажиры, по имеющимся нарушениям в сфере пассажирского железнодорожного транспорта вы можете обратиться на телефон доверия 98-35-35 или через WhatsApp по номеру ситуационного центра Комитета транспорта +77080880800», – отметили в МИИР.

Кроме того, в министерстве сообщили, что для развития транспортной доступности Улытауской области с сентября текущего года назначаются поезда Тальго по маршрутам 65/66 Нур-Султан – Жезказган и 73/74 Алматы-2 – Жезказган периодичностью через день.

 

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