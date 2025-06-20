фото из архива «КП»

В частности, на днях об этом зая­вил аналитик международного журнала «Логистика Ближний Восток» Чарльз Уитмор, опубликовавший в Интернете статью «Мощь Среднего коридора: восхож­дение Казахстана в глобальной логистике». Ниже приводится ряд выдержек из этой работы, представляющих несомненный интерес для читателей «Казахстанской правды».

Средний коридор: формируем будущее логистики

«Взлетом Казахстана на мировой арене» эксперт назвал итоги нашей страны, достигнутые в 2024 году в сфере транзитных грузоперевозок. Их объем увеличился на 7,1%, а к 2030 году, по прогнозам автора статьи, ожидается их почти трехкратный рост.

Благодаря масштабным инвес­тициям в железнодорожную, автомобильную, портовую и авиационную инфраструктуру республика занимает сегодня центральное место в стратегических торговых маршрутах, включая Средний коридор и направление Север – Юг. Опираясь на экономический рост и расширяющееся международное сотрудничество, Казахстан формирует будущее региональной и глобальной логистики.

Стратегический рост за счет увеличения грузоперевозок

В первые месяцы 2025 года экономика Казахстана выросла на 6%, что является самым высоким результатом за последние 12 лет. Рост обеспечили промышленность, строительство, торговля и транспортно-логистические услуги. Правительство рассматривает международную торговлю и логистику как ключевые опоры долгосрочного и устойчивого экономического роста.

В 2024 году объем транзитных грузоперевозок через территорию Казахстана составил 34,6 млн тонн – из них 27,5 млн тонн перевезено по железной дороге и 6,7 млн тонн – автомобильным транспортом. К 2030 году этот показатель, по прогнозам Чарльза Уитмора, достигнет 100 млн тонн.

Одним из ключевых факторов такого роста, считает эксперт, стало соглашение с Китаем, предус­матривающее к 2029 году ежегодное увеличение с 600 до 3 000 единиц количества контейнерных блок-поездов.

Этот рост отражает стратегическое положение Казахстана на пересечении 13 международных транспортных коридоров, соединяющих Китай, Европу, Россию, Каспийский регион, Персидский залив и Южную Азию. Ключевыми маршрутами являются TRACECA, Международный транспортный коридор Север – Юг и стремительно развивающийся Средний коридор (Транс­каспийский международный транспортный маршрут), который приобретает все большее значение как надежная альтернатива традиционным торговым путям между Азией и Европой, считает аналитик журнала «Логистика Ближний Восток».

В центре внимания – трансформация инфраструктуры

Только в 2025 году в Казахстане намечено провести модернизацию 13 тыс. км автомобильных и 6 100 км железных дорог. В настоящее время строятся или модернизируются шесть аэропортов, а также осуществляются два крупных морских проекта.

В железнодорожном секторе в стадии исполнения находятся пять масштабных проектов общей стоимостью 2,3 трлн тенге, направленных на укрепление связей с Китаем и Узбекистаном. К 2029 году Казахстан планирует модернизировать 11 тыс. км стальных магистралей. Эти мероприятия позволят сократить транзитные расстояния от ключевых узлов – Хоргоса, Алматы и Астаны – до порта Актау, а также создать новые маршруты «Северный» и «Средний» в дополнение к коридору Западная Европа – Западный Китай.

В сфере автомобильного транс­порта в настоящее время проводится модернизация 9 000 км дорог, из которых 1 083 км находятся на стадии реконструкции. Завершение реконструкции по участкам общей протяженностью 847 км планируется до конца текущего года.

Одним из заметных новых проектов, на взгляд автора статьи, является автострада Центр – Запад, которая сократит расстояние между Астаной и Актау на 889 км, повысив эффективность западных экспортных маршрутов.

Казахстан также расширяет сеть воздушных рейсов гражданской авиации. Ведется строительство трех новых аэропортов, а также модернизация нескольких существующих авиаузлов. По состоянию на 2024 год шесть отечественных авиакомпаний выполняют 669 еженедельных рейсов по 57 маршрутам.

Международные воздушные сообщения связывают Казахстан с 31 страной на 119 маршрутах, при этом в 2025 году планируется открытие новых направлений, включая Рим, Мюнхен, Будапешт, Шанхай, Гуанчжоу и Пусан. Прямые рейсы в США намечены к запуску в 2026 году.

К 2029 году республика рассчитывает обслуживать до 65 млн пассажиров и перевозить 500 тыс. тонн авиагрузов ежегодно. Кроме того, запущена новая частная грузовая авиакомпания с первоначальным парком из трех воздушных судов.

В отрасли морского транспорта вскоре начнутся дноуглубительные работы в акватории порта Актау, а также в целях наращивания торгового флота Казахстана планируется закуп 17 новых судов, в том числе четырех паромов. К недавним достижениям, по словам Чарльза Уитмора, относятся завершение строительства зернового терминала мощностью один миллион тонн в порту Курык и начало работ по проекту создания многофункционального терминала Саржа с ежегодной пропускной способностью до 11 млн тонн.

В июне 2025 года в порту Актау запущен контейнерный хаб, в результате чего портовые мощности по перевалке контейнеров выросли до 240 тыс. TEU, а также открыт новый казахстанский терминал в грузинском порту Поти.

Восток – Запад

Казахстан расширяет сеть терминалов в ключевых мировых логистических центрах, в том числе Сиань и Ляньюньган в Китае, Селетино под Москвой, Ташкент – в Узбекистане, Алят – в Азербайджане, что укрепляет позиции страны вдоль торговой оси.

Республика также развивает трансграничное сотрудничест­во через платформы, такие как Международный финансовый центр «Астана» (AIFC). При учас­тии AIFC созданы стратегические совместные предприя­тия, включая Middle Corridor Multimodal Ltd. (Казахстан, Азербайджан, Грузия), Caspian Integrated Maritime Solutions (Казахстан, ОАЭ), KPMC Ltd. (Казахстан, Сингапур),

SK-AIH Investment Fund Ltd. (Казахстан, Азербайджан).

Эти партнерские проекты отражают скоординированные региональные усилия по развитию мультимодальной логистики, привлечению иностранных инвестиций и укреплению связей вдоль Среднего коридора.

Региональный лидер с глобальным видением

Ожидается, что инвестиции в эти транснациональные транс­портные проекты принесут значительную отдачу за счет ускорения торговых потоков и увеличения транзитных мощностей в регионе. В настоящее время Центральная Азия с совокупным ВВП более 400 млрд долларов и населением свыше 80 млн человек становится наиболее значимым экономическим блоком. Лидерство Казахстана в сфере транспорта, цифровизации и модернизации инфраструктуры делает его краеугольным камнем этих преобразований.

В настоящий момент Казахстан становится ключевым транспорт­ным узлом Евразии, претерпев значительную трансформацию после глобальной переориентации цепочек поставок в 2022 году. Стратегическое расположение на пересечении Азии и Европы способствует ускорению становления страны в качестве регионального лидера в области мультимодальной логистики, развития инфраструктуры и международной связности. Казахстан ставит перед собой амбициозную цель – стать ведущим транспортным хабом всей Евразии.

По мере эволюции глобальных цепочек поставок интегрированная транспортная сеть Казахстана, объединяющая наземные, морские и воздушные маршруты по всему евразийскому пространству, подтверждает растущую роль республики в формировании логистики будущего, заключает эксперт.