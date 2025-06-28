За последнее пятилетие доля сектора в обрабатывающей промышленности, играющей важнейшую роль в росте ВВП республики, увеличилась с 13 до 19%.

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Отрасль не только создает добавленную стоимость, но и способствует развитию технологий и инфраструктуры. По итогам января – апреля текущего года обработка показала рост на уровне 7,2%, а наибольшая динамика была отмечена именно в машинострое­нии – 111,2%.

Сегодня в Казахстане работают свыше 4 тыс. машиностроительных предприятий, из которых 66 – крупные, 105 – средние и остальные – малые. По словам председателя правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрама Пшембаева, достигнутые результаты стали возможны благодаря поддержке со стороны Президента

Касым-Жомарта Токаева и эффективному исполнению «дорожной карты», что вывело Казахстан на новый уровень модернизации и промышленного роста.

Глава государства неоднократно говорил о важности поддержки обрабатывающей промышленности, в том числе через предоставление финансовых преференций для иностранных и отечественных инвесторов, изменение условий проведения госзакупок.

Улучшение ситуации в государственных и приравненных к ним закупках уже в течение трех лет, по мнению отраслевых экспертов, приведет к росту казахстанского содержания до уровня не менее 60%. А предоставляемое освобождение от уплаты налогов на первые три года инвесторам в обрабатывающей промышленности придаст дополнительный импульс росту инвестиций.

В июне 2024 года Правительство внесло в Мажилис Парламента законопроект по обязательной разработке и исполнению крупными участниками госзакупок прог­рамм развития внутристрановой ценности, заключения офтейк-контрактов.

– В рамках проектного офиса Сената была сформирована рабочая группа по развитию машиностроительной отрасли с особым акцентом на решение следующих вопросов: подготовки кадров, обеспечения сырьем, доступного финансирования, создания Национальной информационной системы промышленности, повышения инвестиционной привлекательности отрасли. 2019–2024 годы стали периодом серьезных изменений и возрождения казахстанского машиностроения. Благодаря поддержке на высшем уровне отрасль не только преобразилась, но и приобрела новые масштабы и направления развития. В прошлом году рост обрабатывающей промышленности составил 6 процентов, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие, – подчеркнул глава ассоциации.

Отечественный автопром продолжает демонстрировать рост и планомерное развитие компонентной базы. По итогам 2024 года предприятиями отрасли выпущено 145 тыс. 290 единиц автотранспортных средств, включая 134 тыс. легковых автомобилей, 7 705 грузовиков, 2 942 автобуса и 665 единиц спецтехники.

Сегодня, по данным Министерства промышленности и строительства, в республике работают восемь крупных автопроизводителей, в том числе – ТОО «СарыаркаАвтоПром» (Allur) (Костанай), QazTehna (Сарань), Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Auto (Алматы), «СемАЗ» и Daewoo Bus Kazakhstan (Семей), АО «Камаз-Инжиниринг» (Кокшетау) и «Уральскагрореммаш» (Уральск).

Особое внимание уделяется развитию производства запчастей и автокомпонентов. В 2024 году в Сарани начал работать шинный завод Tengri Tyres, в Алматы запущены заводы Kazakhstan Mobility Engineering – по выпуску мультимедийных систем и Almaty Autoparts Production, специализирующийся на изготовлении автосидений. ТОО «QazTehna» заключило контракт на поставку оборудования для штамповки кузовных элементов, а на базе АО «Qarmet» планируется наладить производство автомобильной стали. Эти проекты создадут сотни новых рабочих мест и укрепят технологическую базу машиностроения, отмечают в отраслевом министерстве.

Широкий спрос в отечественном автопроме находят аккумуляторы, выпускаемые ТОО «Кайнар-АКБ» (область Жетысу), – его продукция тестируется на сборочных конвейерах Hyundai, а в перспективе и Kia. На заводе «СарыаркаАвтоПром» (Allur) успешно применяются отечественные компоненты: литые диски от ТОО «Вектор Павлодар» и шины Tengri Tyres.

Модернизированы линии Hyundai Trans Kazakhstan и Allur: внедрены роботизированные технологии, обновлены участки сварки, окраски и сборки.

Для повышения уровня локализации в ТОО «СарыаркаАвтоПром» осущестляется два крупных проекта по созданию локализационных центров – на площадках ТОО «Tehnopark.KZ» и ТОО «ProProduction». Здесь планируется наладить выпуск пластиковых деталей, декоративной отделки, глушителей, электрожгутов, выхлопных систем и других компонентов. Их запуск намечен на 2026 и 2027 годы.

В рамках Комплексного плана по развитию машиностроительной отрасли на 2024–2028 годы предусмотрены меры по модернизации, расширению действующих и созданию новых производств, а также обеспечению приоритетного и доступного финансирования для МСБ, сообщает пресс-служба Премьер-министра.

По данным Министерства промышленности и строительства, в 2023 году в машиностроение было привлечено 115 млрд тенге инвестиций в основной капитал. В 2024 году этот показатель вырос более чем вдвое и составил 282 млрд тенге. За первый квартал 2025 года объем привлеченных инвестиций достиг 55 млрд тенге, тогда как за аналогичный период 2024 года было вложено 33 млрд тенге.

Привлечение инвестиций и последовательная политика по локализации производств позволяют обеспечивать предпосылки для устойчивого развития казахстанского автопрома. Так, в 2025 году ожидается увеличение выпуска автомобилей до 149 тыс. единиц.

Развитие автопрома является частью стратегии индустриального развития, осуществляемой Правительством по поручению Президента. В целях создания высокотехнологичных кластеров и поддержки смежных отраслей сформирован пул из 17 инвестиционных проектов, девять из них на 6 трлн тенге курируются Министерством промышленности и строительства.

Один из значимых крупных проектов в отрасли – мультибрендовый завод в Алматы – Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, где планируется выпускать автомобили марок Changan, Great Wall Motor (с брендами Haval, Tank) и Chery. В предприятие проектной мощностью 120 тыс. автомобилей в год будет инвестировано 202 млрд тенге и создано более 3,6 тыс. новых рабочих мест. Завод станет драйвером развития смежных производств, в том числе предприятий по выпуску комплектующих.

В Костанае строится завод KIA Казахстан. По данным Министерства промышленности и строительства РК, завод полного цикла (CKD) сборки будет ежегодно выпускать свыше 70 тыс. автомобилей KIA. Общая стоимость проекта – 131,5 млрд тенге, из которых 116,5 млрд – прямые инвестиции компании KIA. Запуск производства намечен на октябрь 2025 года. Исполнение проекта обеспечит создание 1 500 новых рабочих мест, что придаст мощный импульс повышению занятости в регионе и развитию локальных производственных цепочек.

Другие сегменты машиностроения также демонстрируют инвестиционный рост. Например, компьютеры, электроника и оптическое оборудование – увеличение на 51,8% за счет расширения выпуска приборов бытовой электроники на Silk Road Electronics и вложений в приборостроение, производство электрического оборудования – на 9% за счет инвестирования в трансформаторы и кабельно-проводниковую продукцию, а изготовление подшипников и запорной арматуры – на 49,8%.

Объем производства продукции в электротехническом машиностроении за четыре месяца 2025 года вырос на 35,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 135,5 млрд тенге, сообщает отраслевое министерство. В реальном выражении производство увеличилось в 1,8 раза. По данным МПС РК, наибольший прирост отмечается в выпуске электрических проводов и кабелей, а также трансформаторов и электродвигателей – на 30,5 и 60,1% соответственно.

Государство продолжает оказывать всестороннюю поддержку отрасли, совершенствуя нормативно-правовую базу, внедряя тарифные и нетарифные меры стимулирования, а также укрепляя кооперационные связи, отмечают в отраслевом министерстве.

– Внимание государства и продуманные инициативы позволили добиться ощутимых результатов за короткий срок, – говорит Мейрам Пшембаев. – Президентом поставлены новые задачи по раскрытию промышленного потенциала республики и отхода от сырьевой зависимости к диверсификации экономики. Машиностроители Казахстана уверены в достижимости намеченных планов.