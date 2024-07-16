О работе подростков во время каникул рассказали в Минпросвещения

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее о том, как предотвратить эксплуатацию труда несовершеннолетних граждан, рассказали в профильном ведомстве, сообщает Кazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минпросвещения отметили, что многие дети начинают работать с раннего возраста, особенно в трудных жизненных ситуациях. В большинстве случаев они не знают своих прав и соглашаются на любую работу, что часто приводит к эксплуатации и нарушению закона со стороны недобросовестных работодателей.

«В целях недопущения незаконного использования детского труда в Трудовом кодексе РК определен возраст, с которого допускается заключение трудового договора. Так, согласно статье 69 Трудового кодекса РК, подросткам от 14 до 16 лет разрешается работать не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю. Также трудовым законодательством предусмотрены запреты на работу в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов), сверхурочную работу, работу при суммированном учете рабочего времени, работу вахтовым методом, работу по совместительству», – говорится в официальном сообщении.

В министерстве также добавили, что каждый ребенок должен знать свои права, чтобы избежать эксплуатации и сохранить здоровье.

«Незаконный детский труд – серьезная проблема, которая влечет за собой наказание для работодателя и множество болезней для детей. Если вы знаете о детях, занятых вредной для их здоровья деятельностью, сообщите об этом государственному инспектору по труду либо в комитет по охране прав детей Минпросвещения по телефону 74-25-28», – подытожили в ведомстве.

 

#дети #Минпросвещения #трудоустройство #лето #каникулы #время

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