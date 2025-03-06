Как фетальная медицина помогает в рождении здоровых детей

Статьи,Медицина
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Еще пару лет назад в Казахстане будущие мамы, столкнувшиеся с серьезными внутриутробными патологиями плода, оставались без надежды на медицинскую помощь. Или были вынуждены искать миллионы на выезд за рубеж для проведения внутриутробных операций. Сегодня ситуация кардинально изменилась

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Фетальная медицина в стране стремительно развивается, а сложнейшие операции теперь проводятся в Астане и в Алматы, спасая жизни и здоровье малышей, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

Так произошло и с Ырысжан, которая ожидала двойню. На 24-й неделе беременности ей диагностировали фето-фетальный трансфузионный синдром - редкую сосудистую аномалию, угрожавшую жизни ее близнецов. Этот диагноз мог бы стать трагическим приговором, но благодаря фетальной хирургии малыши появились на свет здоровыми в Центре перинатологии и детской кардиохирургии в Алматы.

Фетальная медицина в Казахстане начала активное развитие в 2023 году. Министерство здравоохранения Республики Казахстан совместно с Благотворительным фондом AYALA организовало обучение врачей и открыло два специализированных отделения фетальной медицины в Алматы и в Астане.

«Фонд AYALA уже много лет помогает государству в снижении уровня инвалидности с рождения. Мы верили, что фетальная хирургия поможет в этом и нужна нашей стране. Поэтому использовали наш многолетний опыт в повышении квалификации медиков для подготовки группы фетальных хирургов у лучших зарубежных практиков. Сегодня казахстанские фетальные хирурги самостоятельно проводят сложнейшие операции, которые спасают жизни и здоровье малыша, пока он растет внутри мамы», — говорит Айдан Сулейменова, основатель и президент Благотворительного фонда AYALA.

Успех, за которым стоят технологии и люди

Летом 2024 года в Казахстане были проведены первые внутриутробные операции с участием международных экспертов. Сейчас казахстанские врачи успешно делают их самостоятельно. За год работы проекта «Фетальная хирургия» в стране проведено 35 операций, благодаря которым удалось спасти 32 новорожденных. В ближайшем будущем это число возрастет до 150 операций в год.

Но для того, чтобы вовремя выявлять патологии плода, важно не только проводить операции, но и совершенствовать диагностику. Фонд AYALA при поддержке компании «Шеврон» помогает повышать квалификацию УЗИ-специалистов и акушеров-гинекологов.

«Ранняя диагностика патологий у плода — ключевой фактор успешного лечения патологий плода фетальными хирургами. Чем раньше выявлена проблема, тем больше шансов спасти жизнь ребенка, проведя необходимую внутриутробную корректировку. Мы рады помогать в этом, поддерживая образовательные проекты фонда AYALA для казахстанских медиков», — отмечает Жанар Кошпанова, координатор по социальным инвестициям компании «Шеврон».

Доступность медицины для каждой женщины

Современные технологии ранней диагностики пороков в развитии плода с каждым годом становятся не только точнее, но доступнее в Казахстане. Проект «Клиника одного дня», реализуемый Министерством здравоохранения в 15 регионах страны с высокой рождаемостью, помогает выявлять генетические патологии плода на ранних сроках. В Алматы, благодаря поддержке Благотворительного фонда AYALA и компании «Шеврон», такая клиника уже приняла 3,2 тысячи женщин, выявив 151 беременность с высоким риском врожденных патологий. По всей стране углубленную генетическую диагностику за счет ОСМС прошли 30 тысяч будущих мам.

Все эти инициативы работают на главную цель — чтобы у каждой семьи в Казахстане рождались здоровые дети. Фетальная хирургия и передовая диагностика позволяют спасать жизни и здоровье будущих детей там, где раньше медицина была бессильна. И это настоящий прорыв, который дарит тысячам женщин надежду взять на руки здорового малыша.

#Астана #медицина #Алматы #новорожденный #беременность

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