Более 20 стримеров привлекли к ответственности за маты в эфире

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД, руководствуясь принципом «Закон и Порядок», продолжает выявлять и пресекать распространение противоправного контента в интернете и социальных сетях. Ранее ведомство уже сообщало о проводимой работе. На сегодня по всей республике к ответственности уже привлечены более 20 стримеров, нарушивших требования законодательства, сообщает Kazpravda.kz

По информации министерства, в погоне за просмотрами, лайками и донатами они допускали нецензурную брань, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли других людей. В МВД выразили особую обеспокоенность тем, что подобный контент ежедневно становится доступен широкой аудитории, в том числе несовершеннолетним.

Так, 48-летний житель Шымкента Ербол Дуйсенбаев во время прямого эфира в TikTok использовал нецензурную лексику. По решению суда он арестован на 10 суток.

44-летняя жительница Талдыкоргана Гульмира Касенова нарушила общественный порядок, используя нецензурную брань в прямом эфире TikTok. Ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение. Суд назначил ей административный штраф.

В Павлодаре 26-летний Аслан Амантаев во время прямой трансляции, находясь за рулем автомобиля, использовал нецензурную брань и управлял транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности. По решению суда он арестован на 20 суток.

В Туркестане к ответственности привлечена Баян Шанкеева, известная под никнеймами bayan_kyz, fatima.sh0000 и fatima_s003. Во время прямых эфиров она использовала нецензурную лексику и демонстрировала агрессивное поведение. Ей также назначен административный штраф.

«МВД продолжит системную работу по очищению цифрового пространства от противоправного контента и привлечению к ответственности нарушающих общественный порядок. Закон одинаково обязателен как в реальной жизни, так и в интернете. «Закон и Порядок» – это не лозунг, а обязательный принцип для каждого. МВД и впредь будет обеспечивать его неукоснительное соблюдение», – говорится в обращении.

Ранее сотрудники МВД РК привлекли к административной ответственности девять авторов противоправного контента в соцсетях.