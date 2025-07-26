С новой волной цифрового мошенничества столкнулись жители Северного Казахстана. Всего за три дня трое жителей региона стали жертвами аферистов, потеряв в общей сложности свыше 13 млн тенге.

Схемы становятся все изощрен­нее. Так, в Петропавловске 25-летней­ горожанке позвонили в WhatsApp, представившись сотрудниками «Казпочты». Под предлогом подтверждения доставки посылки у нее выманили SMS-код, затем, притворившись работниками банка, убедили установить приложения и оформить онлайн-кредиты. Ущерб – 2,3 млн тенге.

В Айыртауском районе 69-летнюю жительницу села Лавровка обманули лжеэнергетики и «банкиры». Женщину убедили установить вредоносное приложение, заблокировали телефон и сняли со счета почти 4,3 млн тенге.

Полиция напоминает, что никогда не следует сообщать коды и данные карт по телефону, нельзя устанавливать программы по просьбе посторонних, а также оформлять кредиты по чьей-либо указке.

Между тем 33 жителям Северо­Казахстанской области простили навязанные мошенниками кредиты. Это стало возможным после того, как потерпевшие и их защитники объединились и подали коллективную жалобу на банки. Но займы списали далеко не всем, и вопросы остались.

Адвокат Елена Игнатенко глубоко погрузилась в эту тему, став участником нескольких процессов по защите обманутых мошенниками людей. Она и сообщила, что была создана комиссия, в состав которой помимо специалистов Агентства по регулированию и развитию финансового рынка вошли представители Нацбанка, МВД, Генеральной прокуратуры, также был сформирован список потерпевших.

Комиссия проверила десять банков и два МФО. Последние сразу простили долги всем пострадавшим, находившимся в списке, затем это сделали и банки.

– Кредиты именно простили, формулировка была примерно такая: «для решения государственной задачи снижения закредитованности населения». Но мы так и не узнали результатов той проверки, были ли выявлены системные нарушения в деятельности банков и МФО. А ведь именно этого ждали адвокаты, надеясь, что акты проверок послужат основанием для пересмотра уже имеющихся судебных решений и защиты в будущих возможных процессах, – говорит Елена Игнатенко.

– Увы, в марте нам категорично заявили, что результаты проверки раскрывать нельзя, так как речь идет о банковской тайне. Но я считаю, гриф секретности здесь неуместен. Есть же понятие «репутационный риск». И если банк дорожит своей репутацией, которая зависит от безопасности клиентов, то, безусловно, нарушения будет устранять. Но если этот репутационный риск является коммерческой банковской тайной, то о чем говорить? Никакой мотивации у банков что-то менять в сторону усиления безопасности клиентов нет и не будет.

Если раньше депозиты считались более надежными, то сейчас бывают случаи, когда деньги «уплывают» и с них. Например, мошенники с помощью программы удаленного доступа оформили на супружескую чету из сельской глубинки займы на 6 млн и умыкнули с их депозита 3 млн тенге. После проверки кредиты простили. Однако о возвращении похищенных миллионов речи пока нет.

– Банк должен восстановить депозиты, – считает адвокат. – Но для этого мы должны знать полные результаты проверки. Пока же в ответах указаны лишь определенные нарушения, многие моменты оценены поверх­ностно. Например, пишут, что «подключения происходили с IP-адреса, который совпадает с местом проживания клиента – Павлодарская область город Экибастуз». А ничего, что эти люди живут в райцентре Сергеевка Северо-Казахстанской области? Не смущает, что при этом деньги снимали в Астане и Актобе? Пишут, что на эту дату у банка якобы не было обязанности отслеживать удаленный доступ. Но согласно другим нормативным актам такая обязанность банков уже существовала. Есть постановление Правительства № 832 от 2019 года «Об утверж­дении единых требований в области информационной безопасности», где написано, что система должна выявлять аномальную активность и блокировать.

По словам адвоката, всего по Казахстану простили кредиты в общей сложности на 1 млрд 300 млн тенге, что в масштабах банковской системы страны не такая уж большая сумма. Благо, все было сделано довольно быстро. Как будет с участниками следующей очереди – неизвестно.

– Теперь это будет чисто документальная проверка, ну и гарантий, что банки еще раз сделают красивый жест, нет, – говорит Елена Игнатенко. – Тем временем пострадавших от мошенников меньше не становится, поэтому будет и третий список, и четвертый. Люди же должны быть равны в правах. Мое мнение такое: серьезных намерений изменить ситуацию в работе банков, которые обязаны защищать своих клиентов, увы, пока не видно.

Вот еще случай. Бывший военный, лишившийся в результате обмана единственного жилья, объяснил произошедшее так: «Мошенник, представившийся сотрудником органов, дал слово офицера, поэтому я не мог ему не поверить».

Схема была следующая: мошенники сообщили пенсионеру, что некие преступники завладели его недвижимостью, и теперь надо «принять участие в операции по их поимке». Во время этой «операции» дедушка и его супруга, действуя по указке лжеполицейских, на самом деле продали свой дом, перевели деньги на продиктованный счет, еще и кредиты на себя оформили.

– Мошенники с них даже распис­ку взяли о неразглашении тайны следствия! Когда примчалась дочь, они уже дом продали, на лавочке сидели с котом. Причем сначала даже дочери ничего не хотели говорить, мол, не можем разглашать, а то посадят на 10 лет, – прокомментировала адвокат Елена Игна­тенко. – Мошенники используют имена чиновников, судей, прокуроров, полицейских, флаг, герб, погоны надевают. И ничего! Много их поймали? Один из моих доверителей сказал: «Не понимаю, как вообще жить в этом мире, где все перемешалось, где правду невозможно отличить от лжи».

По словам адвоката, среди жертв мошенников есть и молодежь. Доказать, что потерпевший действовал под психологическим прессингом, будучи обманутым, практически невозможно. Как и гарантированно уберечься от хитрых манипуляций, особенно если отвечаешь незнакомому абоненту. Поэтому вот несколько практических советов от адвоката Елены Игнатенко.

Выясните, оформил ли ваш банк ЭЦП на вас. Если да, то лучше эту подпись отозвать. Если сменили банк и у вас нет неисполненных обязательств, то следует отозвать свое согласие на сбор, обработку и использование персональных данных. Следует установить добровольный отказ в кредитовании и не фотографироваться на чужие устройства.

Поскольку выбор обслуживания в банке (очное или удаленное) – это право самого клиента, то можно письменно уведомить банк в том, что все договоры он будет подписывать лично в офисе. Прежде чем называть свой пин-код, спросите у сотрудника, зачем ему это нужно.

И последнее: если вы стали жерт­вой и вас признали потерпевшим в уголовном деле по факту мошенничества, то это обязывает банк приостановить взыскания с вас по кредиту на все время следствия. Поэтому не нужно добровольно ничего платить и подписывать новые графики по отсрочке или рассрочке, тем самым вы попросту одобрите мошеннический договор.