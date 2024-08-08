Как не захлебнуться в «чашке латте»?

Деньги – неотъемлемая часть нашей жизни, и каждый человек должен уметь грамотно управлять ими. Не зря же старая мудрая поговорка гласит: «Деньги счет любят». Так вот именно грамотно распоряжаться заработанными капиталами, контролировать расходы и учит образовательная инициатива партийцев. О том, как она осуществляется, с какими проблемами обращаются люди, рассказывает руководитель проекта «Қарызсыз қоғам» партии «Amanat» Акмарал Бекмурзаева.

– Акмарал Багитбековна, сначала несколько слов о самом проекте и его первых результатах… Кому он адресован?

– Проект «Қарызсыз қоғам» стартовал в мае 2023 года. Его «мозговым штабом» стала команда экспертов в сфере финансов, обучающая финансовой грамотности граждан от 18 лет, стремящихся улучшить качество своей жизни. Кроме того, она помогает казахстанцам решить проблемы по кредитным обязательствам. Это то, с чем приходится иметь дело каждый день.

Проект был запущен при поддержке Халык банка, единого спонсора в прошлом году. Сейчас у нас уже 12 банков-партнеров.

В пилотном режиме мы вели обучение в восьми регионах страны: Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской и Атырауской областях. В настоящее время обучением охвачен весь Казахстан.

В рамках проекта обу­чено 160 тысяч человек взрослого населения, 70% из них – женщины.

– С какими финансовыми проблемами чаще всего обращаются казахстанцы?

– Условно участников проекта можно поделить на три группы. Одна из них состоит из тех, кто имеет долговые обязательства и арестованные счета. Например, это пенсионеры, которые не могут получать пенсию, ибо на их счета наложен арест; безработные и самозанятые, которые, не имея стабильных доходов, каким-то образом получили кредиты, и им, как следствие, докучают коллекторские компании.

Обращаются к нам также те, кто не владеет финансовой грамотностью, или, простыми словами, не ведут учет своего бюджета. Но хотят научиться.

Всякий знает, сколько он зарабатывает, но мало кто может сказать, сколько тратит. Даже приблизительно. При этом люди продолжают накапливать займы и кредиты, брать в долг у соседей, родст­венников... В какой-то момент они уже не в состоянии выбраться из этого порочного круга.

Характерный пример – многодетные семьи. Когда начинаем проводить аудит их бюджета, выясняется, что больше всего трат, независимо от уровня дохода, приходится на так называемые импульсивные покупки, которые совершаются ежедневно.

Есть такой термин – «чашка латте». Каждый человек, абсолютно каждый, ежедневно покупает себе что-то по мелочи. У кого-то это кофе, у кого-то сигареты, семечки или что-то другое.

Суть в том, что из этой «мелочи» в конечном итоге набирается довольно ощутимая сумма. Появляются «дыры» в личном или семейном бюджете. К примеру, если вы – член многодетной семьи, «живете на социальную помощь и при этом тратите по тысяче-полторы тенге в день на мелкие «хотелки», то очевидно, что ваше денежное положение никогда не улучшится.

Финансовая грамотность – прежде всего это мышление, образ жизни, привычки, формирующие ее качество. И последняя группа – те, кто берут кредиты без острой на то необходимости.

К сожалению, такие люди не понимают, как вообще работают кредиты. Были случаи, когда заемщики полагали, что если взяли 200 тысяч тенге, то и возвращать будут те же самые 200 тысяч... Многие не читают кредитные договоры, не могут нормально посчитать проценты. Это большая проблема почти всех.

Отдельная категория – молодежь: очень много студентов берут, как правило, потребительские займы. На гаджеты, самокаты, наушники и прочую технику. При этом никто из них не имеет доходов.

Ради справедливости надо сказать, что есть люди, которые брали кредиты вынужденно, не от хорошей жизни. На лечение, например. Но таких, честно, меньше 10%.

– Остановлюсь на тех, кто не имеет дохода. Как им удавалось проходить скоринг?

– Получить займ в нашей стране совсем не сложно. Мы этот вопрос в рамках проекта поднимали в прошлом году, когда убеждали: МФО не должны выдавать кредиты лицам до 18 лет. Вносили предложения и поправки.

Впоследствии они были внесены в ряд законодательных норм, направленных на минимизацию закредитованности населения, где как раз и говорится о том, что теперь лицам до 21 года можно взять займ только с согласия родителей.

– С чего начинается обучение в рамках проекта?

– С базовых вещей. В первую очередь, как я уже сказала, с навыков по ведению бюджета. Это основа финансовой грамотности. Помимо этого на курсе мы объясняем принципы налогового законодательства, страхования, кредитной политики финансовых институтов.

Ключевое правило любого финансово грамотного общества – ответственность. То есть если человек взял кредит, то должен понимать: ему нужно иметь достаточно доходов для погашения.

Ценность нашего курса состоит еще и в том, что мы учим людей считать переплату по кредиту. И это заставляет их задуматься перед тем, как брать ссуду или деньги в долг.

Объясняем, что такое кредитный займ, на что нужно обращать внимание, что такое эффективная ставка, номинальная ставка, ипотечные займы, потребительские, беззалоговые... Учим их планировать затраты, вести учет обязательных расходов: на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты и другое; выводить остаток, который можно сэкономить, отложить и накопить.

Цель нашего курса – научить людей правильно распоряжаться денежными средствами, которые у них есть на сегодняшний день, и планировать расходы на будущее. Деньги должны работать, а финансовая грамотность – повышаться с юных лет.

– То есть и в наших школах должна быть дисциплина по финансовой грамотности? Достаточно ли ресурсов для этого?

– В прошлом году мы инициировали «дорожную карту». В ее рамках сотрудничаем с 11 государственными органами, в том числе с министерствами просвещения, науки и высшего образования.

Когда начали изучать проблему, то выяснили, что в школах проводятся курсы по финансовой грамотности в рамках «Глобальных компетенций». Тогда провели большое исследование, опросив 617 тысяч человек. Охватили всех учителей школ, преподающих этот курс, детей и их родителей, педагогов университетов и колледжей.

К сожалению, полученные результаты оставляют желать лучшего: 80% рес­пондентов говорят о нехватке учебных материалов и о том, что нет методики преподавания. Установлено: сами учителя не обучены теории в рамках данного курса. Причем финансовую грамотность преподают учителя физкультуры, труда, историки. То есть даже не математики.

Дети же говорят, что у них нет мотивации, чтобы обучаться этому, так как в Интернете материал намного интереснее, чем дает учитель. К тому же курс идет факультативом, его ставят последним уроком, когда уже ощущается усталость.

В начале нынешнего года нами была сформирована метод-группа, в которую вошли лучшие методологи из системы НИШ и Назарбаев Университета.

Сейчас создан курс финансовой грамотности для всех уровней образования. За его основу взята оксфордская методика, которая уже 60 лет развивается, ее эффективность доказана на практике. Также изучен опыт Сингапура, где финансовой грамотности в школах начали обучать еще в прошлом веке.

Мы изучили также опыт Финляндии и Эстонии, они по результатам PISA среди европейских стран занимали лидирующие позиции по финансовой грамотности в 2023 году.

Во всех этих странах финансовая грамотность интегрирована с другими дисциплинами, преподается как меж­дисциплинарный предмет. Например, отдельные элементы включают математику, естествознание.

В Казахстане даже не каждый взрос­лый знает о правах потребителя. Также им объясняется, что такое Административный кодекс. То есть, допустим, если дети что-то сломали, то они будут знать, какой штраф придется оплатить их родителям. Их учат не только финансовой дисциплине, но и финансовой ответственности.

Детям объясняют, как формируется бюджет страны, сколько государство тратит на строительство школ, больниц, бесплатное образование. И у молодого поколения формируется определенное понимание ценности всего этого. Они начинают чувствовать себя частью системы.

Обучение ориентировано на возраст ребенка. Причем есть и открытые уроки, когда детей приводят в магазин, дают им деньги и просят купить себе продукты.

Допустим, сейчас отправьте наших, скажем, пятиклассников, в магазин с двумя тысячами тенге. Они придут с чипсами, газировкой, шоколадками. Не все, конечно, но многие... А в названных странах обучают детей планировать покупки, приобретать действительно нужные и полезные продукты.

И вот этой методикой сейчас занимаемся. Мы не можем взять чисто финс­кую или эстонскую модель. У нас разные традиции, культура, мы привыкли жить по-другому. Поэтому сделали свой продукт, но с учетом лучшей мировой практики.

– На словах это выглядит хорошо, но возникает вопрос относительно ресурсов. Достаточно ли у вас кад­ров для исполнения задуманного?

– Да, такая проблема существует. Для ее решения мы завершили обучение 70 экспертов, которые занимаются повышением квалификации педагогов.

Мы их обучили разработанной нами методике, предоставили готовые силлабусы, полный пакет материалов, для того чтобы они дальше могли обучить 7,5 тысячи учителей. Этот процесс будет проходить весь август.

В начале учебного года, в сентябре, мы уже будем этот курс вводить во всех школах, вузах и колледжах республики. Это огромная работа, которую мы проделали с осени минувшего года. И вот только сейчас выходим на финишную прямую и можем уже смело заявить: наш учебный курс послужит основой формирования финансово грамотного общества.

До декабря инициаторы проекта «Қарызсыз қоғам» будут постоянно проводить мониторинг на предмет того, как воспринимается материал детьми, как усваивают его педагоги и правильно ли его доносят, какую обратную связь мы можем получить от родителей. Со второго полугодия нового учебного года начнется преподавание оптимального, стандартного курса для всех.

Хочу сказать, что финансовая грамотность – это, наверное, один из немногих предметов, который должен совершенствоваться постоянно. Финтех не стоит на месте. Каждый год, если не месяц, появляется что-то новое. Новые финансовые инструменты, новые рынки, термины.

Это тот рынок, который растет, развивается стремительно. Поэтому нам нужно успевать за ним и постоянно «прокачивать» учителей, совершенствовать методику, растить финансовых экспертов, соответственно, обогащать знаниями народ. Если этого не делать, мы просто будем очень сильно отставать, ведь финансовая грамотность – прежде всего это безопасность, запас стабильности и уверенность в завтрашнем дне.