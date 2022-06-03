Как новая инициатива отразится на защите прав детей в Казахстане

Создать условия и решить проблемы

В Казахстане прорабатывается инициатива по созданию в каждой области института регионального уполномоченного по правам ребенка на общественных началах. Это одно из нововведений, которое станет реальным благодаря Году детей.

Создать наилучшие условия для будущих поколений – вот главная цель, которую преследует объявленный в 2022-м Год детей. И формирование новой цепочки омбудсменов на местах – еще один шаг к этой цели, которая обретает особую важность в условиях строительства Нового Казахстана.

«Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общена­циональная задача» – данные слова Президента Касым-­Жомарта Токаева можно считать условным девизом нынешнего года. Причем Глава государства подчеркивает, что Год детей – это не только мероприятия, а главное – конкретные меры со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. И меры эти – как продолжение реализуе­мой прежде государственной политики – должны решать системные проблемы, улучшать качество жизни детей, способствовать их физическому, интеллектуальному, духовному, нравственному развитию, обеспечивать защиту их прав и законных интересов.

Сейчас уже можно говорить о промежуточных результатах – как сработали госструктуры в рамках Года детей. В респуб­ликанский план исполнители включили 50 пунктов и 65 мероприятий, приняты 17 региональных, 280 районных и городских планов, а также планы организаций образования.

Одно из ключевых направлений – это безопасность и защита прав детей. Для укрепления казахстанского правозащитного института в сфере детства будет использован потенциал вузов, особенно педагогических, где уже начали создавать региональные проектные офисы по вопросам охраны прав детей – «Во благо детей».

Утверждены Правила психолого-педагогического сопровож­дения, оценки особых образовательных потребностей, размещения госзаказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями.

Проекты цифровизации должны помочь государству и общест­ву оперативнее реагировать на самые деликатные проблемы современности. Например, суицидальные настроения, буллинг, кибербуллинг – все эти негативные проявления нынешнего времени, и все они «живут в Сети». И, естественно, бороться с ними тоже нужно там – в виртуальном мире. В качестве одного из таких инструментов борьбы в мае запущена информационная система Alem Mental по профилактике суицидов: технологии искусственного интеллекта помогут мониторить в социальных сетях публикации с признаками депрессивного поведения и суицидальных наклонностей среди подростков.

Еще один важный механизм, который начали создавать, – это прототип интеллектуальной сис­темы онлайн-­психологической помощи для диагностики и улучшения психоэмоционального состояния молодежи. Кроме того, разрабатывается и прототип программного решения для автоматического выявления потенциальных фактов физического буллинга в образовательных учреждениях.

Параллельно с цифровым вектором идет и такое направление, как доступность помощи и информации. Например, в рамках Года детей дан крепкий «толчок» волонтерскому движению именно в сфере охраны прав детей. Более 6 тыс. добровольцев приняли участие в акции «Я – твой друг» по оказанию помощи детям, обучающимся на дому.

Стартовал общенациональный трехгодичный проект Birgemiz: Sabaqtastyq, направленный на помощь детям и молодежи из детских домов, чтобы они мог­ли раскрыть свой потенциал, сформировать навыки самостоя­тельной жизни через общение с волонтерами-наставниками. Для организации этого проекта привлекут 1,5 тыс. доб­ровольцев.

Комитет по охране прав детей Министерства образования и нау­ки создал интернет-ресурс Bala Qorgau. Теперь в школах устанавливаются специальные таблички с QR-кодом, просканировав который, школьники попадают на сайт Bala Qorgau. Здесь учащиеся и их родители могут анонимно обратиться за помощью или сообщить о противоправных действиях в организациях образования. И, конечно, на сайте можно ознакомиться с советами по разрешению проб­лемных ситуаций в круглосуточном режиме.

В целом система образования стала одним из ключевых реализаторов принципов Года детей. И новостей, которые демонстрируют работу этого направления, много.

Например, из республиканского бюджета выделены дополнительные средства на финансирование 45 тыс. грантов, чтобы акиматы могли увеличить охват техническим профессиональным обу­чением в местных колледжах. Увеличена до 15% квота при распределении грантов для детей из социально уязвимых семей и до 35% для выпускников сельских школ для обучения в вузах.

На особом контроле – состояние школьных столовых и санитарных узлов в рамках республиканской акции «Балаға лайық». Родительское сообщество не первый год добивается улучшения условий в этом направлении, и сейчас профильное министерство меняет законодательство по работе школьных столовых. Вводятся нормы по регулированию цен на буфетную продукцию, по проведению открытых и прозрачных конкурсов на разумный временной период при ГЧП, по обеспечению безналичной оплаты и должного качества питания.

Хороший отклик получил рес­публиканский проект «Читающая школа», в котором задействованы 6 400 библиотекарей и 300 тыс. школьников. Читательское движение, кажется, получило второе рождение – в 10 раз повысилась средняя посещаемость школьных библиотек. И чтобы поддержать этот посыл, качественно обновили книжный фонд школьных библиотек – почти на 2,5 млн экземпляров новой художественной литературы. Веб-сайт детской литературы www.danabala.kz пополнен 100 казахстанскими книгами, среди новинок – «Қыран кеги» Сапаргали Бегалина, «Танғажайып түс» Байбота Кошым-Ногая, «Маса» Ахмета Байтурсынова.

Говоря о культурно-патриотическом направлении Года детей, нельзя не сказать об общенацио­нальном культурно-образовательном проекте «Ризашылық – мейірімділік бұлагы» с общим охватом более трех тысяч детей от 6 до 17 лет. Его цель – нравственное развитие детей через воспитание толерантности и сохранение единства многонационального Казахстана.

Новым форматом стали интегрированные уроки в учреждениях культуры, которые для начала посетили более тысячи школьников пяти регионов. Например, в Алматы такие уроки для продвижения экскурсионно-познавательного туризма прошли на «Казахфильме» им. Ш. Айманова, в столице дети посетили Astana Opera, в Шымкенте уроки состоя­лись в драмтеатре имени Ж. Шанина, а в Актау – в Областном театре кукол. Инициативу решили масштабировать, чтобы охватить и другие регионы страны.

А вот главным достижением системы здравоохранения в Год детей можно назвать существенное расширение действующей сети реабилитационных центров. Подробнее об этом «Казахстанская правда» уже рассказывала в материале «Три аспекта реабилитации» от 17 мая 2022 года: с начала года уже открыты 8 новых современных реабилитационных центров и два центра раннего вмешательства, а до конца года создадут еще 17 таких организаций. Дополним, что увеличится на шесть единиц и сеть психолого-медико-педагогической комиссии. Кроме того, решена проблема многих детей с редкими заболеваниями: теперь усовершенствованы нормативно-правовые акты, чтобы было проще включать лекарства для лечения орфанных болезней в соответствующие перечни, а значит, быстрее выделять на них средства из бюджета.

Конечно, невозможно в одном обзоре рассказать о том, что делается в рамках Года детей в масштабе всей страны или локально на местах. Но главное, что есть стратегическая задача государства – обеспечить юному поколению казахстанцев счастливое детство, крепкое здоровье, всестороннее развитие. И поскольку от ее решения зависит будущее нашей страны, Президент лично держит под своим контролем вопросы, касающиеся поддержки детей и защиты их прав. Эта работа не будет ограничиваться 2022 годом, и для ее максимальной эффективности нужны помощь и поддержка со стороны общественности, институтов третьего сектора, бизнеса и инициативных граждан.