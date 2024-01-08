У казахстанцев появилась возможность оформлять ДТП без полиции и суда

Транспорт
95
Аменова Дана
Корреспондент

С 1 января казахстанские водители при мелких дорожно-транспортных происшествиях могут через специальное мобильное приложение «Европротокол» оформить страховой случай в упрощенном порядке без участия полиции и суда, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщает информационный медиапортал МВД, с помощью приложения водители самостоятельно могут зафиксировать факт ДТП и подать заявку на возмещение материального ущерба в страховые компании. Есть обязательных три условия для оформления ДТП по «Европротоколу»:

1) в ДТП участвуют только два транспортных средства;

2) у водителей должна быть действующая страховка и отсутствие разногласий по поводу того, кто является виновником, а кто пострадавшим;

3) в результате аварии не причинен вред здоровью, а сумма ущерба для автотранспорта не превышает 100 МРП, что составляет 369 тысяч тенге.

«Для оформления ДТП в упрощенном порядке необходимо скачать на мобильный телефон приложение «Европротокол», пройти процедуру регистрации и вложить фото и видеоматериалы происшествия. При необходимости участники ДТП могут обратиться к ближайшим нарядам полиции, которые окажут содействие в использовании данного приложения. Теперь водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно снизятся заторовые ситуации на дорогах. По ДТП, оформленным в упрощенном порядке, водители не привлекаются к административной ответственности. Кроме того, сокращаются сроки страховых выплат за счет исключения административных и судебных процедур. Если ранее с момента составления протокола до получения страховых выплат могло пройти от 30 до 90 дней, то сейчас потребуется всего порядка пяти дней», – отметил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Куаныш Тлекбаев. 
 

Напомним, сотрудники АРРФР провели работу по внедрению с 1 января упрощенного порядка оформления заявления на страховую выплату по обязательному автострахованию.  

 

 

#ДТП #онлайн #оформление #приложение #европротокол

Популярное

Все
В Минтруда ответили на рассылку о введении компенсации за НДС
Свыше 1200 снегоуборочных машин вышли на улицы Астаны
Жибек Куламбаева выиграла 27-й титул ITF в карьере
Четыре человека погибли в двух ДТП на трассах ЗКО
Число жертв землетрясений в Японии превысило 160
Построившим арендное жилье сельским работодателям возместят расходы
Недобросовестного казахстанского застройщика задержали в Москве
О новом назначении сообщили в генпрокуратуре
У казахстанцев появилась возможность оформлять ДТП без полиции и суда
Работа ряда пригородных маршрутов приостановлена в Астане
Объявлены обладатели премии "Золотой глобус - 2024"
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Пой, Сашка! Пой!
Журналисты в погонах
Огни большого города
Пусть сбудутся заветные мечты!
Зимняя сказка
Главное – душевное тепло
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Президент сделал кадровое назначение
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Словакии
Рафаэль Надаль: вероятно, что это будет мой последний год в теннисе
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кубы
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Работа ряда пригородных маршрутов приостановлена в Астане
Казахстанские Boeing MAX не попадают под запрет FAA
Все трассы республиканского значения открыты
Пассажиров авто освободили от платы за въезд на охраняемые …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]