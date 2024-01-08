У казахстанцев появилась возможность оформлять ДТП без полиции и суда

С 1 января казахстанские водители при мелких дорожно-транспортных происшествиях могут через специальное мобильное приложение «Европротокол» оформить страховой случай в упрощенном порядке без участия полиции и суда, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщает информационный медиапортал МВД, с помощью приложения водители самостоятельно могут зафиксировать факт ДТП и подать заявку на возмещение материального ущерба в страховые компании. Есть обязательных три условия для оформления ДТП по «Европротоколу»:

1) в ДТП участвуют только два транспортных средства;

2) у водителей должна быть действующая страховка и отсутствие разногласий по поводу того, кто является виновником, а кто пострадавшим;

3) в результате аварии не причинен вред здоровью, а сумма ущерба для автотранспорта не превышает 100 МРП, что составляет 369 тысяч тенге.

«Для оформления ДТП в упрощенном порядке необходимо скачать на мобильный телефон приложение «Европротокол», пройти процедуру регистрации и вложить фото и видеоматериалы происшествия. При необходимости участники ДТП могут обратиться к ближайшим нарядам полиции, которые окажут содействие в использовании данного приложения. Теперь водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно снизятся заторовые ситуации на дорогах. По ДТП, оформленным в упрощенном порядке, водители не привлекаются к административной ответственности. Кроме того, сокращаются сроки страховых выплат за счет исключения административных и судебных процедур. Если ранее с момента составления протокола до получения страховых выплат могло пройти от 30 до 90 дней, то сейчас потребуется всего порядка пяти дней», – отметил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Куаныш Тлекбаев.



Напомним, сотрудники АРРФР провели работу по внедрению с 1 января упрощенного порядка оформления заявления на страховую выплату по обязательному автострахованию.