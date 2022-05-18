Как перехватить до зарплаты и не увязнуть в долгах: обзор 5 способов

Случилось так, чтопрямо здесь и сейчас вам потребовалась определённая сумма денег. Произойти могло всё что угодно: забыли заплатить за обучение, сгорел холодильник, пригласили на свадьбу и нужен подарок, просто увидели невероятной красоты платье, а бюджет не готов к таким растратам. Что делать? Выход есть - взять в долг. Но делать это нужно правильно, иначе есть риск увязнуть в долгах на долгие месяцы и только ухудшить своё финансовое положение.

Родственники и друзья

Кому подходит. Тем, у кого есть близкие люди, готовые одолжить нужную сумму денег, а в идеале - не под проценты.

В чем плюсы. Близкий человек вряд ли будет требовать отдать деньги раньше оговоренного срока, и скорее всего не возьмёт за это проценты. Фактически, вы будете пользоваться деньгами бесплатно.

Чем плох способ. Если не сможете вернуть долг вовремя, отношения с другом или родственником практически в 100% случаев испортятся. Но тому, кто дал денег, они могут потребоваться раньше времени, и он будет просить о срочном возврате.

Когда «кредит» даёт друг или родственник, сразу обозначьте сроки возврата. Заключайте письменный договор – он позволит доказать, в какой сумме и на какой срок вы занимали. Кстати, на небольшие суммы договор может быть составлен самостоятельно, но в любом случае лучше привлечь юриста, чтобы бумага имела силу, например, при обращении в суд.

Чтобы не потерять доверие близкого человека, относитесь к такому долгу, как и к кредиту в банке - возвращайте строго в срок и в полном объеме. Вы можете договориться о регулярных платежах, но тоже не пропускайте даты, а в случае форс-мажора обязательно предупредите, а не пропадайте с радаров.

Кредит или кредитная карта в банке

Кому подходит. Для тех, кто не уверен в своей платёжной дисциплине, если нет договора, не хочет обращаться к близким людям, но готов переплачивать.

В чем плюсы. Отношения с банком всегда будут оформлены официально, вы можете получить крупную сумму, платить частями и растянуть оплату во времени, чтобы снизить финансовую нагрузку.

Чем плох способ. Кредит вполне могут не одобрить, придётся платить банку проценты за пользование деньгами, а если просрочить платёж, то ещё и штрафы.

Оформление потребительского кредита – достаточно длительная процедура, поэтому если деньги нужны здесь и сейчас, лучше искать другой способ. Кредитную карту можно получить быстрее. Кроме того, по ней часто есть льготный период - около 1–2 месяца, в течение которых можно пользоваться деньгами и не платить проценты.

Финансовые обязательства в случае обращения в банк более жёсткие – если у родственника или близкого друга можно попросить о задержке платежа на несколько дней, то с банком такой приём не работает. Должны внести деньги 5 числа – внесите, иначе уже с 6-го будут применены штрафные санкции.

Неплохой вариант для покупки товаров - карта рассрочки. Она позволяет разделить платёж на несколько месяцев без переплаты. Но с её помощью нельзя оплатить всё что угодно, например лечение или обучение.

Микро кредит в МФО

Кому подходит. Тем, кому деньги нужны прямо сейчас, но в небольшой сумме и на короткий срок. А ещё тем, кому отказывают в банке - клиентам с плохой кредитной историей, безработным и др.

В чем плюсы. Небольшую сумму можно получить с минимальным пакетом документов и в день обращения, а если есть карта, то даже без посещения офиса.

Чем плох способ. Проценты за пользование деньгами очень высокие – ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения, по сути, переплата) по закону может достигать 100% годовых. Конечно же, большинство МФО предлагают ставки ниже, но 40-50% годовых – не редкость.

Обращение в МФО прельщает простотой и быстротой получения денег - в любое время дня и ночи можно подать заявку и буквально через несколько минут получить деньги на карту. При этом не нужно подтверждать стаж, размер дохода. Но всё это компенсируется высокими процентными ставками. С их помощью компания страхует себя от невыплаты, ведь фактически заёмщика проверяют минимально.

В тоже время, если уверены, что сможете вернуть деньги в срок или даже раньше, то переплата будет не такой большой. Микро кредиты на то и рассчитаны - клиент перехватывает до зарплаты и с первого поступления денег гасит долг.

При обращении в МФО могут возникнуть сложности, если платить будет нечем. Например, банки чаще предлагают реструктуризацию, рефинансирование и кредитные каникулы, чем микро-финансовые организации. А из-за больших штрафных санкций, даже небольшой долг, может превратиться в огромный всего за пару месяцев.

Деньги в долг от частного лица

Кому подходит. Тем, кто имеет небольшой доход, находится в чёрных списках у банков, хочет получить деньги быстро.

В чем плюсы. Прежде всего, частные кредиторы не передают данные в кредитное бюро - даже в случае просрочки кредитная история не испортится, что не помешает, например, в будущем получить ипотеку в банке.

Чем плох способ. В сфере частного кредитования встречаются мошенники, процентная ставка выше, чем в банках, большую сумму на длительный срок получить вряд ли удастся.

Получить деньги в долг можно без подтверждения дохода, поручителей, залога, первого взноса. Некоторые частные кредиторы предлагают ставки даже ниже, чем в МФО, при этом готовы дать деньги клиентам с действующими кредитами и просрочками.

При обращении к частному лицу будьте готовы подтвердить свою платежеспособность. Если нет постоянного места работы и зарплаты, пусть и небольшой, вероятен отказ или ухудшение условий кредитования, например, повышение ставки.

Обязательно заключайте договор. Особенно внимательно отнеситесь к этому пункту, если нашли предложение выдачи денег под залог – здесь не обойтись без грамотного юриста. Помните, что Центробанком такая сфера деятельности не регулируется, поэтому условия у частных кредиторов могут быть практически любыми, и заёмщик либо соглашается с правилами игры, либо ищет деньги в другом месте.

Ломбард

Кому подходит. Тем, кто имеет ценное имущество, например авто, и хочет заложить его, но планирует выкупить. Способ удобен для срочного получения микро кредита по минимальному пакету документов.

В чем плюсы. Потребуется минимум документов, деньги выдадут быстро, оценка имущества обычно бесплатная. Но если не вернуть долг вовремя, ломбард вправе продать залог.

Чем плох способ. Некоторые ломбарды принимают ограниченное количество ценных вещей, например, только авто или золото. Сумма и сроки кредитования обычно небольшие.

Сегодня деятельность ломбардов легализована, но всё равно остаётся риск нарваться на компанию-однодневку – обязательно проверяйте документы. Если, например, закладывать авто, техпаспорт часто остается у владельца, поэтому он может управлять им, даже если долг ещё не погашен.

Здесь также, как и в МФО, есть предел ГЭСВ – 100% годовых от суммы микро кредита. На практике ставки ниже. Некоторые услуги ломбарды предлагают бесплатно, например оценку изделий из золота или оценку авто. Иногда существует возможность продления срока, если возникли финансовые трудности, и клиент не может внести деньги.

Вне зависимости от того, где вы рассчитываете получить деньги, помните, что такую сделку лучше оформлять документально. Договор необходим, чтобы доказать свою правоту, например в суде, если кредитор будет требовать возврат долга раньше времени или в большей сумме. Кроме того, договор и для кредитора имеет преимущества - он показывает серьёзность намерений заёмщика, сокращает риски невыплаты и частично защищает от невозврата.