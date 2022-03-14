Общество
Как помочь бедным? Меры прямой и косвенной поддержки
Демченко Марина
корреспондент

На обеспечение устойчивого роста доходов населения нацелена Программа по повышению доходов населения до 2025 года, разработанная Правительством по поручению Главы государства.

Подходы пересмотрены

– Всю программу условно можно разделить на прямые и косвенные меры. Прямые меры направлены на увеличение зарплаты для бюджетных работников. Косвенные – на повышение трудовых и предпринимательских доходов через расширение возможностей их роста за счет содействия населению при трудоустройстве, профессиональной подготовке (переподготовке), самостоятельной занятости. В них включены также инструменты повышения производительности предприятий обрабатывающей промышленности и предпринимательства, – рассказал Аскар Рахимжанов, заместитель директора Центра макроэкономических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики РК.

Казалось бы, за последние пять лет доходы казахстанцев вырос­ли в номинальных значениях. То есть в 2016 году номинальные доходы составляли 76,7 тыс. тенге, а к концу 2021-го – 128,4 тыс. тенге. Однако после 2019 года рост реальных доходов населения начал снижаться, и к 2021-му достиг 3,1% при 6,4% в 2019-м.

Эксперт отмечает: принятие программы как никогда своевременно, учитывая, что в структуре доходов населения доходы от трудовой деятельности падают, а доля социальных трансфертов растет. В третьем квартале 2021 года доля доходов составила 68%, а трансфертов – 25,3% при 69,3% доходов и 18,1% трансфертов в 2016-м. Все эти данные указывают на снижение доходов населения и усиливающуюся зависимость от трансфертов со стороны государства.

К 2025 году доля доходов от трудовой деятельности в общих доходах должна достичь 76,2%, уровень безработицы снизиться до 4,7%. При этом прогнозируется, что доля фонда оплаты труда в структуре ВВП увеличится до 34,5%. Эти ориентиры обозначены в целевых индикаторах программы.

Для их достижения планируется повысить занятость в сельском хозяйстве, туризме, обрабатывающей промышленнос­ти, а также при осуществлении инфраструктурных проектов.

– Создание новых 50 тысяч семейных хозяйств в мясном (разведение КРС, МРС и коней) и молочном животноводстве позволит повысить занятость сельчан и обеспечить продовольственную безопасность страны. Это станет возможным благодаря новым формам вовлечения в оборот земель сельскохозяйст­венного назначения, а также освоению 400 тысяч гектаров орошаемых земель для садоводства и овощеводства.

Предполагается осуществление инвестиционных проектов в АПК по переработке растениеводческой и животноводческой продукции, запуску теплиц, овощехранилищ, молочно-товарных ферм.

Будут предоставлены микрокредиты для открытия собственного бизнеса в АПК 42 тысячам граждан, в том числе 37 тысячам сельчан, – сообщил о мерах повышения занятости в сфере АПК Аскар Рахимжанов. – Государством будет поддержано создание новых 100 рыбоводных хозяйств, проведение ремонта и реконструкции 6 400 км оросительных каналов.

Стимулирование занятости

Повышение занятости в рамках реализации инфраструктурных проектов будет проводиться за счет шести нацпроектов: «Сильные регионы – драйвер развития страны», «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», «Качественное образование «Образованная нация, «Ұлттық рухани жаңғыру», «Зеленый Казахстан», «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

Как подчеркивает эксперт, низкие доходы занятого населения объясняются тем, что значительная часть (4,9 млн человек) работников занимается малопроизводительным трудом. При этом 3 млн наемных сотрудников заняты в малопроизводительных отраслях с низким уровнем заработной платы.

– Чаще у нас создаются рабочие места, для которых не требуются навыки высокого уровня квалификации, что влияет на производительность и оплату труда. Причина кроется в слабом развитии обрабатывающей промышленности (особенно высокотехнологичных предприятий, выпускающих продукцию глубокого передела), которая имеет значительный потенциал в росте доходов, – пояснил Аскар Рахимжанов. – В связи с этим необходимо создать условия для развития обрабатывающей промышленности и проведения ее модернизации, что будет стимулировать создание высокопроиз­водительных рабочих мест.

В частности, предполагается создание нефтегазохимического кластера благодаря локализации новых производств и технологий в нефтегазовой отрасли, в том числе через механизм финансирования из Фонда прямых инвестиций, а также стимулированию проект­ных работ на будущих крупных нефтегазовых проектах на территории страны. Продолжится модернизация энергетического комплекса. Будет расширяться номенклатура товаров обрабатывающей промышленности и стимулирование модернизации предприятий обрабатывающей промышленности через выполнение научных высокотехнологичных проектов и коммерциализацию наиболее перспективных научных разработок.

– Для поддержки социально уязвимых слоев населения планируется, например, их выделение в отдельную группу при оплате коммунальных платежей. Для них снизится стоимость угля после уменьшения числа посредников между покупателями и угледобытчиками. То есть в программе предложены меры, направленные на прямое снижение затрат этих слоев населения. К косвенным мерам можно отнес­ти, к примеру, создание в каждом регионе центров по поддержке и сопровождению многодетных женщин. Планируется стимулирование предпринимательства через выдачу безвозмездных грантов для социально уязвимого населения для воплощения бизнес-идей, – разъяснил Аскар Рахимжанов.

Непринятие иждивенчества

Малое и среднее предпринимательство Казахстана обеспечивает занятостью около 40% населения, то есть ниже, чем в странах ОЭСР, где аналогичный показатель в среднем превышает две трети.

При этом доля субъектов малого предпринимательства в респуб­лике составляет 99,8%, а среднего – всего лишь 0,2%. Следует отметить, что малое предпринимательство создает 9 из 10 рабочих мест, то есть является основным для развития занятости.

Вместе с тем зарплата работников средних предприятий растет в два раза быстрее, чем у работников малых предприятий (за пос­ледние три года зарплата субъек­тов среднего бизнеса вырос­ла на 36,5%, а у малых – на 18,7%).

– Именно поэтому вопрос о первостепенности развития средних предприятий входит в приоритеты страны, так как является главным инструментом качественного повышения доходов населения. Однако не в ущерб малым предприятиям, которые являются основой для повышения занятости, – уточняет эксперт.

По его словам, это будет дос­тигнуто благодаря созданию условий для развития малого предпринимательства. В частности, путем предоставления субсидий из средств местного бюджета по кредитам и микрокредитам в рамках Региональной программы поддержки МСП. Намечено внедрение льготного микрокредитования по ставке 5% и нового инструмента гарантирования в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах. Будет оказано содействие занятости и формализации деятельности лиц, оказывающих услуги (фриланс) через цифровые сервисы (платформенная занятость), а для реализации механизма рассматривается возможность внедрения упрощенной системы уплаты налогов и социальных платежей.

Стимулирование развития среднего предпринимательства через изменение механизма обеспечения финансовой поддержки МСП позволит увеличить прирост количества этих предприятий на 25% к 2025 году.

Будет проведена оптимизация всех квазигосударственных и частных услуг, оказываемых на платной основе населению и бизнесу.

Как рассказал Аскар Рахимжанов, повышению благосостояния казахстанцев, занятых в МСП, будет способствовать принятие комплексной программы по развитию малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности вокруг крупных предприятий-недропользователей в рамках их производственных и потребительских нужд (продукты питания, спецодежда, защитные костюмы), а также на основе их сырьевой продукции, в том числе в отраслях строительства, металлургии и машиностроения.

Результативность Программы по повышению доходов населения до 2025 года, по словам эксперта, будет зависеть от эффективности информационно-разъяснительной работы, цель которой сформировать имидж «Главное – это достойный труд и непринятие иждивенчества!» Для нее сформирован план действий, включивший в себя фильмы, видеоролики и другие элементы информационной работы, позволяющей повысить финансовую грамотность населения.

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