Как развивается гражданская авиация в Казахстане

Статьи
468

Заслуженный пилот, ветеран отрасли гражданской авиации, председатель общественного фонда поддержки ветеранов гражданской авиации «Ел-Самғау» Дмитрий Душимов оценил текущее состояние гражданской авиации Казахстана.

Фото из личного архива

Отечественная авиация динамично развивается.

Наши компании занимают лидирующие позиции в регионе. Конечно же существует и проблемы. Это дефицит и высокая стоимость авиатоплива, стоимость билетов и задержки рейсов, убыточность региональных аэропортов с небольшим пассажирским потоком.

По всем этим направлениям работа ведется и необходимо еще многое сделать.

Что касается безопасности полетов, хотя и это немного уже подзабылось, практически все авиакомпании Казахстана попали в «черный список» Европейского Союза в 2009 году, а Эйр Астана попала в «серый список» и не могла увеличивать полеты в еврозону. В то время наши взаимоотношения с ИКАО и Еврокомиссией были на нуле. Понадобилось долгих 7 лет и значительные реформы чтобы выйти из этого положения. За это время была проведена кардинальная реформа авиационной отрасли на основе международной практики и сейчас мы активно взаимодействуем с ИКАО и EASA (Европейское агентство по безопасности полетов). Показатель безопасности полётов самый высокий в СНГ и сравним с западноевропейскими государствами. Создана Авиационная администрация, приглашаются лучшие мировые эксперты.

Что касается развития аэропортов крупнейшие аэропорты Казахстана Астана, Алматы, Шымкент сейчас развиваются как транзитные авиахабы. Я знаю, что активно привлекаются частные инвестиции и это значит, что у наших аэропортов есть большой потенциал.

Аэропорт Астаны в процессе большой модернизации. За счет частных инвестиций планируется реконструкция ВПП в следующем году, строительство грузового терминала, технического центра, подведение железной дороги.

По аэропорту Алматы компания TAV летом следующего года завершает строительство нового пассажирского терминала. Пропускная способность аэропорта увеличится с 3,2 до 14 млн пассажиров в год. Объем инвестиций составляет 200 млн долларов США.

По аэропорту Шымкент за счет авиакомпании «SCAT» реализуется строительство нового пассажирского терминала. Завершение планируется весной следующего года. Объем инвестиций составляет 48 млн долларов США.

По региональным аэропортам ситуация сложнее ввиду нехватки пассажиропотока. Но, я знаю, что проведена реконструкция аэропортов Усть-Каменогорск, Костанай, Уральск, Урджар, Ушарал и строительство нового аэропорта Туркестана.

В следующем году планируется реконструкция инфраструктуры аэропортов Павлодар и Балхаш, а также строительство нового пассажирского терминала Кызылорды.

В целом, за годы независимости было реконструировано 22 взлетно-посадочных полос и 16 пассажирских терминалов.

Здесь также, хотел бы отметить мировую практику. Во многих странах мира имеется 1-2 аэропорта, которые развиваются как хабы. К примеру, в Германии – Франкфурт, Нидерландах – Амстердам, в Турции – Стамбул, ОАЭ – Дубаи. Поэтому, мы также должны акцентировать внимание на развитии наших крупных аэропортов в качестве транзитных логистических хабов.

Что касается привлечения иностранцев, то мы должны увеличивать долю казахстанских специалистов. При этом, привлечение иностранных пилотов является нормальной мировой практикой, но в целом мы должны увеличивать казахстанских пилотов. К примеру, в Эйр Астане работает порядка 100 иностранных пилотов.

Касательно парка воздушных судов, необходимо отметить, что работа в данном направлении ведется и в прошлом году парк наших авиакомпаний пополнился на 14 современных самолетов западного производства. В этом году, по моим данным, будет поставлено дополнительно 13 самолетов и составит 100 воздушных судов. Это повлияет и на регулярность полетов, и на стоимость билетов, т.к. чем больше ёмкость, тем ниже тарифы.

Транзитные полеты через Казахстан стабильно растут. В прошлом году было двукратное увеличение количества рейсов через РК. Благодаря нашей современной аэронавигационной материально-технической базе мы смогли обслужить все эти потоки и заработать на этом. 

#авиация #пассажиры #транзит #перевозчики

Популярное

Все
Пастбищ – море, а пасти негде?
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
Отрар как летопись столетий
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
Яркий талант Оралхана Бокея
Определились все четвертьфиналисты международного турнира АТР 250 Astana Open
Стартовал республиканский конкурс «Елім дегендер» среди молодых казахстанцев некоренной национальности
За антисанитарию в… автоответе?
Интернациональная постановка «Летучей мыши» стала «гвоздем» XII фестиваля оперетты и мюзикла DosStar
Мудрая дипломатия и экономическая синергия
Кому придется свалки разгребать?
VIVAT, «ВIKEN»!
Ущерб государству, причиненный с начала года коррупционерами Алматинской области, превысил два миллиарда тенге
Безвозмездные гранты как шанс на лучшую жизнь
Вредно, но секретно?
Локомотивы дорожной логистики
Растить инженеров с детства
Welcome to Kazakhstan
Поддержка от соотечественников
Миссия – учитель и наставник
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Земля и космос «Ульбы»
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Все для счастливых пенсионеров
Франция учит казахский язык
В апреле выбрали акима. И как?
Не быть цыпленку табака?..
Закон и права знать обязаны
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
«Астана» внесла интригу
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Иметь или не иметь?
19-летний отчим убил четырёхлетнего ребенка в Алматы
Зачем Генассамблея ООН Казахстану?
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Фальшивомонетчики активизировались в Казахстане. Как не обмануться
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику

Читайте также

Растить инженеров с детства
Поддержка от соотечественников
Волшебные краски
Миссия – учитель и наставник

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]