Как развивается гражданская авиация в Казахстане

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Отечественная авиация динамично развивается.

Наши компании занимают лидирующие позиции в регионе. Конечно же существует и проблемы. Это дефицит и высокая стоимость авиатоплива, стоимость билетов и задержки рейсов, убыточность региональных аэропортов с небольшим пассажирским потоком.

По всем этим направлениям работа ведется и необходимо еще многое сделать.

Что касается безопасности полетов, хотя и это немного уже подзабылось, практически все авиакомпании Казахстана попали в «черный список» Европейского Союза в 2009 году, а Эйр Астана попала в «серый список» и не могла увеличивать полеты в еврозону. В то время наши взаимоотношения с ИКАО и Еврокомиссией были на нуле. Понадобилось долгих 7 лет и значительные реформы чтобы выйти из этого положения. За это время была проведена кардинальная реформа авиационной отрасли на основе международной практики и сейчас мы активно взаимодействуем с ИКАО и EASA (Европейское агентство по безопасности полетов). Показатель безопасности полётов самый высокий в СНГ и сравним с западноевропейскими государствами. Создана Авиационная администрация, приглашаются лучшие мировые эксперты.

Что касается развития аэропортов крупнейшие аэропорты Казахстана Астана, Алматы, Шымкент сейчас развиваются как транзитные авиахабы. Я знаю, что активно привлекаются частные инвестиции и это значит, что у наших аэропортов есть большой потенциал.

Аэропорт Астаны в процессе большой модернизации. За счет частных инвестиций планируется реконструкция ВПП в следующем году, строительство грузового терминала, технического центра, подведение железной дороги.

По аэропорту Алматы компания TAV летом следующего года завершает строительство нового пассажирского терминала. Пропускная способность аэропорта увеличится с 3,2 до 14 млн пассажиров в год. Объем инвестиций составляет 200 млн долларов США.

По аэропорту Шымкент за счет авиакомпании «SCAT» реализуется строительство нового пассажирского терминала. Завершение планируется весной следующего года. Объем инвестиций составляет 48 млн долларов США.

По региональным аэропортам ситуация сложнее ввиду нехватки пассажиропотока. Но, я знаю, что проведена реконструкция аэропортов Усть-Каменогорск, Костанай, Уральск, Урджар, Ушарал и строительство нового аэропорта Туркестана.

В следующем году планируется реконструкция инфраструктуры аэропортов Павлодар и Балхаш, а также строительство нового пассажирского терминала Кызылорды.

В целом, за годы независимости было реконструировано 22 взлетно-посадочных полос и 16 пассажирских терминалов.

Здесь также, хотел бы отметить мировую практику. Во многих странах мира имеется 1-2 аэропорта, которые развиваются как хабы. К примеру, в Германии – Франкфурт, Нидерландах – Амстердам, в Турции – Стамбул, ОАЭ – Дубаи. Поэтому, мы также должны акцентировать внимание на развитии наших крупных аэропортов в качестве транзитных логистических хабов.

Что касается привлечения иностранцев, то мы должны увеличивать долю казахстанских специалистов. При этом, привлечение иностранных пилотов является нормальной мировой практикой, но в целом мы должны увеличивать казахстанских пилотов. К примеру, в Эйр Астане работает порядка 100 иностранных пилотов.

Касательно парка воздушных судов, необходимо отметить, что работа в данном направлении ведется и в прошлом году парк наших авиакомпаний пополнился на 14 современных самолетов западного производства. В этом году, по моим данным, будет поставлено дополнительно 13 самолетов и составит 100 воздушных судов. Это повлияет и на регулярность полетов, и на стоимость билетов, т.к. чем больше ёмкость, тем ниже тарифы.

Транзитные полеты через Казахстан стабильно растут. В прошлом году было двукратное увеличение количества рейсов через РК. Благодаря нашей современной аэронавигационной материально-технической базе мы смогли обслужить все эти потоки и заработать на этом.