Как регион борется с дефицитом врачей

Медицина
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Одной из главных проблем региона по-прежнему остается нехватка медицинских кадров.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации областного управления здравоохранения, на сегодняшний день государственным лечебным учреждениям требуются дополнительно 70 докторов разной профессиональной направленности. Из них 22 врача нужны городу.

– В настоящее время в области действует 341 учреждение первичной медико-санитарной помощи и 38 больниц, – сообщил исполняющий обязанности руководителя областного управления здравоохра­нения Ерик Мусабаев. – В них работают 15 240 медицинских работников, включая 3 355 врачей. Этот персонал обслуживает местное население численностью более одного миллиона 221 тысячи человек.

Можно представить, какая нагрузка ложится на плечи каждого из этих специалистов. Понимая ситуацию, местные власти стараются облегчить их ношу и постоянно прилагают усилия для того, чтобы увеличить число врачей.

В частности, для решения пробле­мы из местного бюджета выделены гранты на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием. Сегодня в резидентуре обучаются 84 врача. Из них 51 человек получает образование по специальности «общая медицина».

Недавно после прохождения обучения в резидентуре для своей пятилетней отработки в область прибыли 62 врача. Кроме того, в прошлом году ряды жамбылских медработников пополнили 90 молодых специалистов. Львиная доля из них отправилась по направлениям в районные лечебные организации. А остальные 24 выпускника медицинских вузов трудоустроены в областном центре. Но все же их недостаточно.

По словам Ерика Мусабаева, для снижения нагрузки в ближайшей перспективе планируется в учреждениях первичной медико-санитарной помощи ввести в практику прием пациентов без участия врача. Все функции возьмут на себя медсестры.

Кроме того, в этом году предусмотрено внедрение кабинетов дистанционного приема больных. А в поликлиниках будет сокращено количество педиатрических участков, что также облегчит работу докторов.

#регионы #медицина #кадры #врачи

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