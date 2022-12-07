Как решается вопрос ртутного загрязнения реки Нура, рассказали в Минэкологии

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Председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов ответил на вопрос журналистов, как решается вопрос ртутного загрязнения реки Нура, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы эту проблему знаем. Министр дал поручения, и мы запротоколировали все вопросы общественности. В ближайшее время они будут опубликованы на сайте. Уже определены конкретные исполнители. Есть исполнители, которые не входят в наш орган, они представляют акимат и другие госорганы. Что касается ртутного загрязнения – это историческое загрязнение, оно имело несколько решений. С территории предприятия ТЭМК (Темиртауский электрометаллургический комбинат - прим. автора) в паводковый период раньше обнаруживалось ртутное загрязнение, которое поступало через коллектор на очистное оборудование", – сказал спикер.

По его словам, и в иловых отложениях оборудования, и в коллекторе в донных остатках были ртутные загрязнения.

"На сегодня по информации предприятия, они не эксплуатируют данный коллектор, иным путем направляют воду. Соответственно, вымывание из коллектора и из очистного оборудования ртути на сегодня локализовано. Мы периодически ранее обнаруживали в Карагандинской области в данных мониторинга присутствие ртути, на сегодня ее гораздо меньше. Бывает, "выстреливает" иногда во время паводка в весенний период. Сейчас рассматривается вопрос полностью исключения из эксплуатации, есть с местными властями определенная программа, и мы утвердили дорожную карту по Карагандинской области по решению экологических проблем. По ней местные органы должны принять меры по окончательному решению, в том числе и по очистному оборудованию", – дополнил Жолдасов.

Он отметил, что был большой проект,полностью ртутное загрязнение было локализовано, были очищены территории и иловые отложения в реке.

"Большая работа проведена. Но остался участок территории ТЭМК и его очистные, на нем сейчас акцент. По поручению министра мы будем держать на контроле. Эта работа будет продолжена", – резюмировал Зулфухар Жолдасов.