Как укрощается сталь

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Мечту практически каждого владельца частного дома – как можно реже топить печь – исполняет карагандинское предприятие, выпускающее автоматические котлы длительного горения под торговой маркой «Горняк». В народе их назы­вают «неделькой».

Они способны обогревать помещения в течение нескольких дней без перезагрузки. Если же такой агрегат доос­настить бункером для угля, то и руки пачкать не придется: подача топлива происходит автоматически. Важно, что котлы отопления made in Karaganda изготавливают из отечественной стали, которую выплавляют на металлургичес­ком комбинате АО «Qarmet».

– Мы уже много лет используем их металл. Качество нас устраивает, – говорит директор компании «Автоматические котлы «Горняк» Данил Березин. – Толщина стального листа составляет пять миллиметров. Благодаря этому наше отопительное оборудование полу­чается массивным, способным надолго сохранять жар. Кроме того, оно имеет длительный срок службы.

На отечественном рынке карагандинские котлы отопления предла­гаются потребителям уже почти 20 лет. А начиналось их производство… в гараже, где отец Данила Березина в свободное от работы время варил металлические печки на продажу. Для бань, небольших дачных домиков и даже для особняков.

Заказов становилось все больше. Предприимчивый сварщик по металлу один уже не справлялся, поэтому стал набирать помощников. Так рос не только бизнес, но и складывался коллектив. Сейчас производство размещается в Караганде на трех производственных площадках. Корреспондент «Казахстанской правды» побывала в одном из цехов – просторном помещении с высокими потолками, под которыми смонтированы подъемники с железными цепями и крюками. Они позволяют поднимать и перемещать вдоль цехового пролета котлы, весящие до 350 кило и более.

На полу в штабелях складированы огромные стальные листы и заготовки для изготовления котлов. Здесь работают сварщики. Причем многие – в содружест­ве с промышленными роботами. Эти smart-агрегаты карагандинские котельщики приобрели в 2023 году.

– Наши роботы – самого популярного бренда Kuka. Такие «умные» сварочные автоматы установлены на германских заводах Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, – поясняет Данил Березин. – Освоившие их сотрудники специально обучались в Москве умению работать на промышленных роботизированных агрегатах. Отмечу, что использование роботов повышает и качество, и производительность.

Робот делает сварочный шов с высокой точностью. Расхождение размеров детали даже в один миллиметр для правильно наст­роенного робота по определению невозможно, а человек этого, скорее всего, и не заметит...

В Караганде налажен выпуск котлов отопления полного цикла. Здесь кроят стальные детали для них, потом собирают, обваривают, красят, устанавливают воздуховоды, вентиляторы и электронику. «Горняки» неприхотливы в эксплуатации. Они работают на любом топливе – каменном угле, дровах и даже сухой брикетированной органике. На том же кизяке. Но надо отметить, что изначально агрегаты конструировались под местный шахтный уголь, которого в Карагандинском регионе предостаточно.

– Наши котлы «всеядны», – улыбается Данил Березин. – Чаще всего их топят углем. Если взять шубаркольский, который добывают открытым способом, то он быстро прогорает и выделяет большое количество тепла, поскольку является длиннопламенным, малозольным и имеет высокую калорийность. Что касается шахтного угля, то он медленнее разгорается, но при этом дольше держит жар. В результате домо­владельцам приходится реже перезагружать котел.

И еще. Для эксплуатации «недельки» нужна электроэнергия. Бывает, что ее отключают, из-за чего котел может закипеть и выйти из строя. У производителя есть решение и этой проблемы.

– Первое, что нужно сделать, – плотно закрыть вентилятор, чтобы не было подсоса воздуха и температура теплоносителя не росла, – советует производитель. – Второе, что я настоятельно рекомендую, – поставить инвертор. Он служит резервным источником питания, к которому подключается циркуляционный насос. Инвертор может работать до четырех часов, в течение которых температура в котле не повышается, а значит, не происходит закипания. Далее, если напряжение в сети не появилось, котел просто медленно остынет.

Отметим, что в Караганде выпус­кают не только «недельки», но и обычные печи, на которых можно готовить еду. Они отличаются отсутствием вентиляторов и электроники. Для печей производитель придумал отдельный бренд – «Шахтер».

Сейчас в Карагандинском регионе осуществляется программа газификации. Голубое топливо проводят в частные дома и объекты бизнеса в двух крупных городах – в Караганде и Темиртау. На очереди – моногорода Шахтинск и Сарань, а также села Осакаровского района. Зная об этом, карагандинские котельщики в 2022 году наладили также серийный выпуск газовых котлов.

– Мы усилили конструкторский отдел, привлекли европейских, российских, корейских специалистов и разработали собственные газовые котлы, – продолжает Данил Березин. – Они снабжены дутьевой горелкой. Такие агрегаты более экономичны по расходу газа и дают высокий КПД. Мы изготавливаем как одно-, так и двухконтурные. Котлы мощностью более 50 киловатт лучше комплектовать либо теплообменником, либо бойлером косвенного нагрева. Благодаря этому потребитель получает больший запас горячей воды.

Завод дает на свой товар пятилетнюю гарантию. Кроме того, здесь действует собственная круглосуточная служба сервиса.

Котлы длительного горения «Горняк» продаются как на казахстанском рынке, так и отправляются на экспорт – в Россию и Кыргызстан. Производитель убеж­ден: их товар будет сохранять свои позиции на рынке долгие годы. Ведь уголь остается самым ходовым видом топлива в Центральной Азии.