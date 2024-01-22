Как вернуть доверие Общество 22 января 2024 г. 5:30 8 Юлия Полонская В Давосе завершился 54-й Всемирный экономический форум. Участники обсуждали в том числе проблемы, касающиеся мер доверия, искусственного интеллекта и изменения климата. фото World economic forum Первый экономический форум в Давосе состоялся в 1971 году под патронатом Европейской комиссии. На нем присутствовали 444 руководителя крупных предприятий из 30 стран. Главной темой той встречи почти полувековой давности стало обсуждение новейших методов корпоративного управления. В последующем повестка ВЭФ постоянно расширялась: помимо вопросов менеджмента, на форумах стали обсуждать проблемы макроэкономики и внешней политики. С 1974 года в заседаниях начали принимать участие политические деятели. С 1980-х годов ВЭФ обрел статус одного из главных международных форумов, цель которого – развитие международного сотрудничества и улучшение взаимодействия государства и бизнеса. В 2024 году ВЭФ собрал представителей более чем 60 стран и международных организаций – всего около 3 тыс. участников, среди которых лидеры государств, общественные деятели, бизнесмены, финансисты, ученые и журналисты. Открылся Давос-2024 призывом к глобальному сотрудничеству. – В начале года мы собрались вместе, чтобы системно и стратегически проанализировать состояние мира и, надеюсь, найти точки соприкосновения, – обратился к публике основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума, профессор Клаус Шваб. Надо отметить, что речь о доверии шла в Давосе и ранее – тема одной из предыдущих встреч звучала так: «Укрепить доверие». Но как показала практика, достичь этой цели международному сообществу не удалось, поэтому, открывая нынешний форум, президент Швейцарии Виола Амхерд попыталась сразу настроить аудиторию на откровенный разговор о причинах продолжающейся деградации международных институтов и роста конфликтного потенциала. – Некоторые слои общества не доверяют всем нам, собравшимся здесь, и вообще всем политическим и деловым лидерам. Международное сообщество и правительства могут выдвигать прекрасные предложения, но не следует удивляться, если их перестанут слышать или понимать, – заявила спикер. Она подчеркнула: разрыв между верхами и низами продолжает расти, и ответственность за эти негативные процессы во многом лежит на мировой элите, утратившей чувство реальности, что ведет к росту социального неравенства и напряженности даже во внешне благополучных странах. Самыми ожидаемыми на форуме стали выступления Премьера Госсовета КНР Ли Цяна, советника Президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, американского госсекретаря Энтони Блинкена, Президента Франции Эмманюэля Макрона и нового Президента Аргентины Хавьера Милея. Как отмечали участники встречи, начавшийся год будет сложным в политическом плане. Во многих странах мира пройдут электоральные кампании, в том числе президентские выборы. При этом эксперты опасаются угрозы срыва предвыборных кампаний из-за использования искусственного интеллекта в создании фейков. Но больше всего экономистов в Давосе беспокоило снижение темпов увеличения объемов мировой торговли – экономический глобальный рост в 2023-м составил всего около 3% и, по прогнозам, снизится в наступившем году до 2,9%. Поэтому, по мнению Премьера Госсовета КНР Ли Цяна, значение экономической сплоченности сегодня очень велико. – Если в условиях глобальных кризисов все будут разобщаться, если каждый станет вести свою борьбу, то глобальная экономика станет еще более хрупкой, – отметил он, пригласив к сотрудничеству инвесторов и отметив, что кооперация с Китаем представляет собой не риски, а возможности. Президент Аргентины Хавьер Милей призвал страны мира отречься от социалистической модели развития, потому как она, по его мнению, неминуемо ведет к обнищанию населения. – Мы собрались здесь, чтобы пригласить другие страны Запада вернуться на путь процветания. Экономическая свобода, ограниченное правительство и неограниченное уважение частной собственности являются важными элементами для экономического роста, – считает он. Многочисленные заявления сделали и главы международных организаций – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Генсек НАТО Йенс Столтенберг. По словам главы ООН, сегодня последствия конфликта в Газе уже ощущает на себе весь ближневосточный регион. Говоря о других угрозах существующему миропорядку, Антониу Гутерриш отметил, что связаны они с надвигающимся климатическим хаосом и стремительным развитием искусственного интеллекта. – 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, – напомнил Генеральный секретарь ООН, – но в будущем он может показаться одним из самых прохладных. При этом индустрия ископаемого топлива развернула очередную многомиллионную кампанию, чтобы остановить прогресс и сохранить нефть и газ в качестве главного энергетического ресурса на неопределенный срок. Позвольте мне четко заявить: постепенный отказ от ископаемого топлива необходим и неизбежен. Никакие уловки и тактики устрашения не изменят этого. Будем надеяться, что это не произойдет для нашей планеты слишком поздно. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег мировое сообщество от будущих возможных угроз в сфере здравоохранения. Поэтому на сессии, посвященной «болезни Х», эксперты озадачились вопросом: как подготовиться к следующей пандемии? Казахстан на 54-м экономическом форуме в Давосе представлял министр национальной экономики Алибек Куантыров, который выступил на панельной сессии «Новый рассвет для Евразии» вместе с президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и исполнительным директором Sabanci Holding Ченком Альпером. Тема панельной сессии была посвящена формированию новых моделей взаимодействия благодаря Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор), создающему потенциал для увеличения торговли в Евразийском регионе. В своем выступлении Алибек Куантыров рассказал об успехах реализации проекта ТМТМ и положительной динамике перевозок. В частности, о прокладке новых железнодорожных магистралей и наращивании инфраструктуры портов Курык и Актау, расположенных на Каспии. К 2025 году планируется увеличение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута с 6 млн до 10 млн тонн грузов. Данный маршрут является «зеленым», что соответствует проводимой Казахстаном политике по достижению углеродной нейтральности в рамках реализации обязательств Парижского соглашения. Вместе с тем министр отметил, что для успешной реализации проекта Среднего коридора необходимы усилия всех стран маршрута. #здравоохранение #экономика #климат #ИИ #экономический форум #Давос