Как вернуть доверие

Первый экономический форум в Давосе состоялся в 1971 году под патронатом Европейской комиссии. На нем присутствовали 444 руководителя крупных предприятий из 30 стран. Главной темой той встречи поч­ти полувековой давности стало обсуждение новейших методов корпоративного управления.

В последующем повестка ВЭФ постоянно расширялась: помимо вопросов менеджмента, на форумах стали обсуждать проблемы макроэкономики и внешней политики. С 1974 года в заседаниях начали принимать участие политические деятели.

С 1980-х годов ВЭФ обрел статус одного из главных международных форумов, цель которого – развитие международного сотрудничества и улучшение взаимодействия государства и бизнеса.

В 2024 году ВЭФ собрал представителей более чем 60 стран и международных организаций – всего около 3 тыс. участников, среди которых лидеры государств, общественные деятели, бизнесмены, финансисты, ученые и журналисты. Открылся Давос-2024 призывом к глобальному сотрудничеству.

– В начале года мы собрались вместе, чтобы системно и стратегически проанализировать сос­тояние мира и, надеюсь, найти точки соприкосновения, – обратился к публике основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума, профессор Клаус Шваб.

Надо отметить, что речь о доверии шла в Давосе и ранее – тема одной из предыдущих встреч звучала так: «Укрепить доверие». Но как показала практика, достичь этой цели международному сообществу не удалось, поэтому, открывая нынешний форум, президент Швейцарии Виола Амхерд попыталась сразу настроить аудиторию на откровенный разговор о причинах продолжающейся деградации международных институтов и роста конфликт­ного потенциала.

– Некоторые слои общества не доверяют всем нам, собравшимся здесь, и вообще всем политическим и деловым лидерам. Международное сообщество и правительства могут выдвигать прекрасные предложения, но не следует удивляться, если их перестанут слышать или понимать, – заявила спикер.

Она подчеркнула: разрыв между верхами и низами продолжает расти, и ответственность за эти негативные процессы во многом лежит на мировой элите, утратившей чувство реальности, что ведет к росту социального неравенства и напряженности даже во внешне благополучных странах.

Самыми ожидаемыми на форуме стали выступления Премьера Госсовета КНР Ли Цяна, советника Президента США по национальной безопас­ности Джейка Салливана, американского госсекретаря Энтони Блинкена, Президента Франции Эмманюэля Макрона и нового Президента Аргентины Хавьера Милея.

Как отмечали участники встречи, начавшийся год будет сложным в политическом плане. Во многих странах мира пройдут электоральные кампании, в том числе президентские выборы. При этом эксперты опасаются угрозы срыва предвыборных кампаний из-за использования искусственного интеллекта в создании фейков.

Но больше всего экономистов в Давосе беспокоило снижение темпов увеличения объемов мировой торговли – экономичес­кий глобальный рост в 2023-м составил всего около 3% и, по прогнозам, снизится в наступившем году до 2,9%.

Поэтому, по мнению Премьера Госсовета КНР Ли Цяна, значение экономической сплоченности сегодня очень велико.

– Если в условиях глобальных кризисов все будут разобщаться,­ если каждый станет вести свою борьбу, то глобальная экономика станет еще более хрупкой, – отметил он, пригласив к сотрудничеству инвесторов и отметив, что кооперация с Китаем представляет собой не риски, а возможности.

Президент Аргентины Хавьер Милей призвал страны мира отречься от социалистической модели развития, потому как она, по его мнению, неминуемо ведет к обнищанию населения.

– Мы собрались здесь, чтобы пригласить другие страны Запада вернуться на путь процветания. Экономическая свобода, ограниченное правительство и неограниченное уважение частной собственности являются важными элементами для экономического роста, – считает он.

Многочисленные заявления сделали и главы международных организаций – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы ООН, сегодня последствия конфликта в Газе уже ощущает на себе весь ближневосточный регион. Говоря о других угрозах существующему миропорядку, Антониу Гутерриш отметил, что связаны они с надвигающимся климатичес­ким хаосом и стремительным развитием искусственного интеллекта.

– 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, – напомнил Генеральный секретарь ООН, – но в будущем он может показаться одним из самых прохладных. При этом индустрия ископаемого топлива развернула очередную многомиллионную кампанию, чтобы остановить прогресс и сохранить нефть и газ в качестве главного энергетического ресурса на неопределенный срок. Позвольте мне четко заявить: постепенный отказ от ископаемого топлива необходим и неизбежен. Никакие уловки и тактики устрашения не изменят этого. Будем надеяться, что это не произойдет для нашей планеты слишком поздно.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег мировое сообщество от будущих возможных угроз в сфере здравоохранения. Поэтому на сессии, посвященной «болезни Х», эксперты озадачились воп­росом: как подготовиться к следующей пандемии?

Казахстан на 54-м экономическом форуме в Давосе представлял министр национальной экономики Алибек Куантыров, который выступил на панельной сессии «Новый рассвет для Евразии» вместе с президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и исполнительным директором Sabanci Holding Ченком Альпером.

Тема панельной сессии была посвящена формированию новых моделей взаимодействия благодаря Транскаспийскому международному транспорт­ному маршруту (Средний коридор), создающему потен­циал для увеличения торговли в Евразийском регионе.

В своем выступлении Алибек Куантыров рассказал об успехах реализации проекта ТМТМ и положительной динамике перевозок. В частности, о прокладке новых железнодорожных магистралей и наращивании инфраструктуры портов Курык и Актау, расположенных на Каспии. К 2025 году планируется увеличение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута с 6 млн до 10 млн тонн грузов.

Данный маршрут является «зеленым», что соответствует проводимой Казахстаном политике по достижению углеродной нейтральности в рамках реализации обязательств Парижского соглашения. Вместе с тем министр отметил, что для успешной реализации проекта Среднего коридора необходимы усилия всех стран маршрута.