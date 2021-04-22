Как зарегистрировать ИП в Казахстане – справка

Физические лица, решившие открыть свой небольшой бизнес, могут открыть ИП в течение одного дня. Как зарегистрировать ИП и что важно знать предпринимателю о процедуре регистрации, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Kazpravda.kz
"Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Казахстана, кандасов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность. Вместе с тем индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории Казахстана вправе осуществлять постоянно проживающие в республике граждане Российской Федерации, республик Таджикистан, Беларусь, Армения и Кыргызской Республики", – говорится в сообщении.
Отмечается, что индивидуальное предпринимательство осуществляется в виде личного или совместного предпринимательства. Личное
предпринимательство осуществляется одним физическим лицом самостоятельно на базе принадлежащего ему имущества. Совместное
предпринимательство осуществляется группой индивидуальных предпринимателей на базе имущества, принадлежащего им на праве общей собственности.
"Для постановки на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо направляет уведомление в налоговый орган по месту нахождения. Услуга по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя является бесплатной.
Направить уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя можно двумя способами:
– электронным – через портал электронного лицензирования Республики Казахстан e-license;
– в явочном порядке на бумажном носителе – через центры оказания услуг органов государственных доходов либо госкорпорацию "Правительство для граждан".
Уведомление о начале деятельности в качестве ИП также можно подать в банковских приложениях Kaspi.kz, Halyk Bank", – сообщили в КГД.
Отмечается, что налоговые органы в течение одного рабочего дня с даты получения налогового заявления производят постановку физического лица на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя.
"В уведомлении, направляемом для регистрации ИП, нужно самостоятельно выбрать один из налоговых режимов, по которому будет работать ИП. Проверить, стали ли вы предпринимателем, можно на сайте www.kgd.gov.kz
либо в мобильном приложении "e-Salyq Azamat", – добавили в ведомстве.
В КГД также рассказали, как изменить регистрационные данные уже зарегистрированному ИП.
"Индивидуальный предприниматель обязан представить уведомление в налоговый орган по месту нахождения не позднее десяти рабочих дней со дня изменения его регистрационных данных или данных об участниках (членах) совместного предпринимательства. Изменение регистрационных данных производится налоговым органом в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от ИП", – заключили в КГД.