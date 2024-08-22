Как жить жильцы решают сами

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Николай Николаев

В Алматы одна за другой вводятся в строй обновленные детские площадки.

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В Медеуском районе по улице Барибаева новая детская площадка уже апробирована местной детворой. Мальчишки и девчонки с удовольствием осваи­вают новые горки, лестницы и другие конструкции. Появление объекта стало возможным благодаря реализации программы «Бюджет народного участия».

Только в Медеуском районе благодаря этой программе реализуются 34 проекта. Они включают в себя благоустройство 20 дворовых территорий, семи скверов, установку семи систем автополива. На эти цели из городской казны увеличено финансирование до 2 млрд тенге.

На новых площадках высаживаются деревья, кустарники, разбиваются цветочные клумбы, устанавливаются малые архитектурные формы, скамейки и урны. Особое внимание уделяется безопасности – покрытия призваны уберечь детей от травм.

Высокая эффективность прог­раммы «Бюджет народного участия» состоит в том, что активная часть жителей, неравнодушная к условиям проживания, имеет возможность лично выдвигать идеи благоустройства, прорабатывать их до уровня проектов, а затем онлайн-голосованием отбирать победителей.

Совместное участие в преоб­ражении окружающей территории объединяет жителей, поз­воляет решать коммунальные проблемы.

Выдвинутые жителями предложения и проекты по благоустройству проходят через сито экспертного совета при акимате города, где рассматривается практичес­кая реализуемость идей по улучшению городских территорий.

#Алматы #благоустройство #двор #детские площадки

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