Как жить жильцы решают сами Свежий выпуск 22 августа 2024 г. 0:00 78 Николай Николаев В Алматы одна за другой вводятся в строй обновленные детские площадки. фото автора В Медеуском районе по улице Барибаева новая детская площадка уже апробирована местной детворой. Мальчишки и девчонки с удовольствием осваивают новые горки, лестницы и другие конструкции. Появление объекта стало возможным благодаря реализации программы «Бюджет народного участия». Только в Медеуском районе благодаря этой программе реализуются 34 проекта. Они включают в себя благоустройство 20 дворовых территорий, семи скверов, установку семи систем автополива. На эти цели из городской казны увеличено финансирование до 2 млрд тенге. На новых площадках высаживаются деревья, кустарники, разбиваются цветочные клумбы, устанавливаются малые архитектурные формы, скамейки и урны. Особое внимание уделяется безопасности – покрытия призваны уберечь детей от травм. Высокая эффективность программы «Бюджет народного участия» состоит в том, что активная часть жителей, неравнодушная к условиям проживания, имеет возможность лично выдвигать идеи благоустройства, прорабатывать их до уровня проектов, а затем онлайн-голосованием отбирать победителей. Совместное участие в преображении окружающей территории объединяет жителей, позволяет решать коммунальные проблемы. Выдвинутые жителями предложения и проекты по благоустройству проходят через сито экспертного совета при акимате города, где рассматривается практическая реализуемость идей по улучшению городских территорий. #Алматы #благоустройство #двор #детские площадки