Какие документы подписали Астана и Ереван

В присутствии Президента Казахстана и Премьер-министра Армении Касым-Жомарта Токаева и Никола Пашиняна члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о передаче, использовании, защите и сохранности секретных сведений;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств Республики Казахстан в Республике Армения и Республики Армения в Республике Казахстан;

3. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения на 2026-2030 годы;

4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения;

5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифровизации Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения;

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством экономики Республики Армения о сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией;

7. План действий между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Армения на 2026-2027 годы;

8. План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Армения на 2026-2027 годы;

9. Соглашение между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Республики Армения о создании Казахстанско-Армянского Делового Совета;

10. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением «Национальная библиотека Республики Казахстан» и Государственной некоммерческой организацией «Национальная библиотека Армении»;

11. Меморандум о сотрудничестве между НАО «Государственный центр поддержки национального кино» и Фондом кино Армении; 12. Меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем искусств Республики Казахстан имени А.Кастеева и Специальным научно-производственным объединением «Национальная галерея Армении»;

13. Меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения;

14. Меморандум о сотрудничестве в области науки и высшего образования между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения;

15. Соглашение о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической школой Министерства иностранных дел Республики Армения. 

