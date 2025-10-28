В рамках официального визита Президента Финляндии Александра Стубба в Казахстан было подписано 15 документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндской Республики (STUK) о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндской Республики по вопросам управления водными ресурсами;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, Финским Водным Форумом и Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации по созданию исследовательского и образовательного потенциала в направлении цифровизации и управления водными ресурсами;

4. Меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма на курорте «Бурабай»;

5. Декларация о намерениях между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и «Finnish Water Forum» о локализации производства онлайн автоматизированных систем экологического мониторинга (AMS) для гидрометеорологических и сельскохозяйственных наблюдений;

6. Меморандум о взаимопонимании по развитию проекта экологичного деревянного жилья в Казахстане;

7. Меморандум о сотрудничестве в сфере ликвидации аварийных разливов нефти и поддержки морских операций между АО «Теңіз жасағы» и «Lamor Corporation Plc», а также другие важные соглашения.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб приняли Совместное заявление, в котором отражены общие позиции сторон и инициативы, выдвинутые в ходе сегодняшних переговоров.