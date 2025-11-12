В присутствии президентов Казахстана и России состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

1. Комплексная программа экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2026-2030 годы;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны;

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности;

4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии для проведения летных испытаний космического ракетного комплекса «Союз-5» и космического ракетного комплекса «Байтерек»;

5. Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау;

6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

7. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством экономического развития Российской Федерации о взаимопонимании по вопросу взаимодействия в развитии особых экономических зон;

8. Меморандум о намерениях между Министерством просвещения Республики Казахстан и Министерством просвещения Российской Федерации по созданию казахстанско-российских общеобразовательных организаций в Республике Казахстан и российско-казахстанских общеобразовательных организаций в Российской Федерации;

9. Совместный план мероприятий между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по подготовке к ввозу в Республику Казахстан амурских тигров из Российской Федерации и первичной адаптации завезенных животных;

10. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Российская Федерация) о сотрудничестве в области урегулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях;

11. План мероприятий между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе;

12. Соглашение между АО «НК «КТЖ» и ОАО «РЖД» о развитии межгосударственных стыковых пунктов;

13. Меморандум о сотрудничестве между АО «Казпочта» и АО «Почта России».

Ранее сообщалось о подписании Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.