Какие еще документы подписали Казахстан и Россия

Президент
72

В присутствии президентов Казахстана и России состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

1. Комплексная программа экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2026-2030 годы;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны;

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности;

4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии для проведения летных испытаний космического ракетного комплекса «Союз-5» и космического ракетного комплекса «Байтерек»;

5. Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау;

6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

7. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством экономического развития Российской Федерации о взаимопонимании по вопросу взаимодействия в развитии особых экономических зон;

8. Меморандум о намерениях между Министерством просвещения Республики Казахстан и Министерством просвещения Российской Федерации по созданию казахстанско-российских общеобразовательных организаций в Республике Казахстан и российско-казахстанских общеобразовательных организаций в Российской Федерации;

9. Совместный план мероприятий между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по подготовке к ввозу в Республику Казахстан амурских тигров из Российской Федерации и первичной адаптации завезенных животных;

10. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Российская Федерация) о сотрудничестве в области урегулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях;

11. План мероприятий между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе;

12. Соглашение между АО «НК «КТЖ» и ОАО «РЖД» о развитии межгосударственных стыковых пунктов;

13. Меморандум о сотрудничестве между АО «Казпочта» и АО «Почта России».

Ранее сообщалось о подписании Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

#Казахстан #президент #Россия #документы

Популярное

Все
Молодежь созидает будущее
Все строго по правилам
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
В Астане дан старт работе международных шахматных клубов Сергея Карякина
На счету уже 18 медалей!
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
Нашествие диких животных наблюдают в Костанайской области
О новой парадигме законотворчества в Казахстане
Лучший киберспортсмен планеты
Комедия страстей
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Горожане смогут напрямую влиять на развитие мегаполиса
Вклад молодых ученых в развитие медицины
По данным АТР
Юные патриоты приняли присягу
Живая связь времен
Состязались юные таланты
Маленькие шаги для больших достижений
Устранить асимметрию банковских рисков
Бесплатные препараты получают свыше 3 млн казахстанцев
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
У школы – новоселье!
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

В Москве начался госприем в честь визита Токаева
О чем договорились Астана и Москва
Казахстан и Россия подписали Декларацию о новом уровне отно…
Глава государства рассказал о масштабной трансформации ТиПО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]