Какие карантинные послабления ввели для участников Ashyq – новое постановление

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
27 января 2022 года принято новое постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой "О внедрении проекта Ashyq", предусматривающее послабления действующих ограничений, передает Kazpravda.kz
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Постановлением утвержден перечень объектов, участвующих в проекте Ashyq по «зеленому» безопасному статусу.
Согласно документу, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается.
Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации: - в «зеленой» зоне (низкий эпидемиологический риск) – деятельность без ограничений;
- в «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) и «красной» (высокий эпидемиологический риск) зонах – с ограничениями по наполняемости объектов.
Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия безопасного («зеленого») статуса у сотрудников и посетителей (вакцинация или ревакцинация, ПЦР-тест с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания, переболевшие в течение последних 3 месяцев), во всех регионах независимо от зоны эпидемиологического риска в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации («зеленой», «желтой», «красной») – деятельность без ограничений.
Дополнительные меры по ужесточению в регионах, находящихся в зоне высокого эпидемиологического риска («красной» зоне), будут приниматься на основании решения МВК.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
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