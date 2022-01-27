Какие карантинные послабления ввели для участников Ashyq – новое постановление

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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
27 января 2022 года принято новое постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой "О внедрении проекта Ashyq", предусматривающее послабления действующих ограничений, передает Kazpravda.kz.         

Постановлением утвержден перечень объектов, участвующих в проекте Ashyq по «зеленому» безопасному статусу.

Согласно документу, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:

- в «зеленой» зоне (низкий эпидемиологический риск) – деятельность без ограничений;

- в «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) и «красной» (высокий эпидемиологический риск) зонах – с ограничениями по наполняемости объектов.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия безопасного («зеленого») статуса у сотрудников и посетителей (вакцинация или ревакцинация, ПЦР-тест с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания, переболевшие в течение последних 3 месяцев), во всех регионах независимо от зоны эпидемиологического риска в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации («зеленой», «желтой», «красной») – деятельность без ограничений.

Дополнительные меры по ужесточению в регионах, находящихся в зоне высокого эпидемиологического риска («красной» зоне), будут приниматься на основании решения МВК.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

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